Αποθέωση Περέιρα σε Κοϊτά: «Μέσι, Μέσι, Μέσι»
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν τη δεύτερη χρονιά του με τη φανέλα της ΑΕΚ, σκοράροντας ακόμα ένα τέρμα στο 1-1 της φιέστας με τον Ολυμπιακό.
Ο Μαυριτανός μεσοεπιθετικός ανέβασε στο Instagram το γκολ που σημείωσε απέναντι στους ερυθρόλευκους, με τον Ρομπέρτο Περέιρα να τον αποθεώνει.
Συγκεκριμένα ο έμπειρος Αργεντινός χαφ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Κοϊτά «Μέσι, Μέσι, Μέσι» και δίνοντας με αυτόν τον αποθεωτικό τρόπο τα συγχαρητήριά του.
