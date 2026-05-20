Αποθέωση Περέιρα σε Κοϊτά: «Μέσι, Μέσι, Μέσι»

Αποθέωση Περέιρα σε Κοϊτά: «Μέσι, Μέσι, Μέσι»

Αποθέωση Περέιρα σε Κοϊτά: «Μέσι, Μέσι, Μέσι»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τρομερή αποθέωση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από τον Ρομπέρτο Περέιρα για το γκολ του με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν τη δεύτερη χρονιά του με τη φανέλα της ΑΕΚ, σκοράροντας ακόμα ένα τέρμα στο 1-1 της φιέστας με τον Ολυμπιακό.

Ο Μαυριτανός μεσοεπιθετικός ανέβασε στο Instagram το γκολ που σημείωσε απέναντι στους ερυθρόλευκους, με τον Ρομπέρτο Περέιρα να τον αποθεώνει.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος Αργεντινός χαφ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Κοϊτά «Μέσι, Μέσι, Μέσι» και δίνοντας με αυτόν τον αποθεωτικό τρόπο τα συγχαρητήριά του.

 

Περέιρα σε Κοϊτά: «Μέσι, Μέσι, Μέσι»

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα