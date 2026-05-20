Αποθέωση Περέιρα σε Κοϊτά: «Μέσι, Μέσι, Μέσι»

Τρομερή αποθέωση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από τον Ρομπέρτο Περέιρα για το γκολ του με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν τη δεύτερη χρονιά του με τη φανέλα της ΑΕΚ, σκοράροντας ακόμα ένα τέρμα στο 1-1 της φιέστας με τον Ολυμπιακό.

Ο Μαυριτανός μεσοεπιθετικός ανέβασε στο Instagram το γκολ που σημείωσε απέναντι στους ερυθρόλευκους, με τον Ρομπέρτο Περέιρα να τον αποθεώνει.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος Αργεντινός χαφ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Κοϊτά «Μέσι, Μέσι, Μέσι» και δίνοντας με αυτόν τον αποθεωτικό τρόπο τα συγχαρητήριά του.