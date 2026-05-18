Πόσο… ΠΑΟΚ, πόσο αυτοκαταστροφικός;  

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ψάχνει να βρει λέξεις για να περιγράψει την ποδοσφαιρική καταστροφή που επέβαλε ο ΠΑΟΚ στον εαυτό του με αποκορύφωμα τον σοκαριστικό τρόπο που έχασε και τη δεύτερη θέση.

«Άχρηστοι, ανίκανοι να φύγετε όλοι. Φταίτε όλοι, σήμερα κιόλας να ξεκουμπιστείτε». Αυτό «πουλάει» σήμερα και κάπως έτσι είναι ο ψυχισμός των ΠΑΟΚτσήδων. Η ΠΑΕ ζητάει συγνώμη για την πλήρη αποτυχία, ο κόσμος αντιδρά ακόμη πιο αιχμηρά και… όλη η υπόλοιπη Ελλάδα απορεί με το πόσο αυτοκαταστροφική μπορεί να γίνει αυτή η ομάδα…

Το έπαθε κι αυτό ο ΠΑΟΚ! Το «πέτυχε» μόνος του, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια με τον χειρότερο και πιο σοκαριστικό τρόπο. Δεν γίνεται, δεν είναι ποτέ δυνατόν να:

- Παίζεις τελικό για τη δεύτερη θέση με αυτό τον αδιάφορο Παναθηναϊκό σε άδειο γήπεδο και να επιτρέπεις τέτοια ανατροπή

- Μην καταλαβαίνεις από το 50΄ και μετά τι πάει να γίνει, όταν οι Πράσινοι ΠΡΙΝ μειώσουν, έχουν ήδη πέντε καλές ευκαιρίες και σε προειδοποιούν τόσο φωναχτά να ΑΛΛΑΞΕΙΣ ρυθμό και να προσέξεις

- Χάνεις σε όλο το ματς τέτοιες φάσεις με τόσο επιπόλαια τελειώματα

- Παθαίνεις και πάλι την ίδια ζημιά με ανατροπή αντιπάλου μετά την Τρίπολη, την Λάρισα, το Βόλο σε οδυνηρή ήττα, όπως δηλαδή έχασες και το κύπελλο από τον ΟΦΗ! Και ξανά τα ίδια τώρα, πάλι με ΑΝΑΤΡΟΠΗ και κατάρρευση, σε τέτοιας σημασίας παιχνίδι…

Αδιανόητα πράγματα για ομάδα που ήθελε να διεκδικήσει την κορυφή, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι λύγιζε σε κάθε δυσκολία, δείχνοντας (όπως και χθες) να ΜΗΝ έχει αντίληψη της κατάστασης! Είχαν την αίσθηση της κρισιμότητας, όταν τελείωναν φάσεις τόσο επιπόλαια μετά το 0-2; Όταν έβλεπαν τον Παναθηναϊκό να χάνει πέντε φάσεις στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους; Είχαν όταν δεν πανηγύριζαν λες και… δεν τρέχει αίμα στις φλέβες τους; ΓΙΑΤΙ;

Τελικά ούτε ο Σαββίδης έκανε ό τι καλύτερο μπορούσε φέτος στα επίπεδα που μπορούσε να παρέμβει, ο Λουτσέσκου δεν έχει ξανακάνει ΠΟΤΕ στην καριέρα του τόσα λάθη σε διαχείριση και κοουτσάρισμα, ενώ και οι παίκτες δεν έδειξαν να έχουν τα… ψυχικά αποθέματα που απαιτεί ο πρωταθλητισμός.Σοκ και πάλι σοκ και… ίσως το μόνο καλό είναι ότι όλος ο Οργανισμός θα προσέξει τώρα 100 φορές παραπάνω ενόψει της συνέχειας και της επόμενης σεζόν. Έτσι όπως τα κατάφεραν και με τόση παταγώδη αποτυχία, το βάρος θα είναι πολλαπλάσιο…

* Έγινε ό τι έγινε φέτος στον ΠΑΟΚ… Η ομάδα την τελευταία αγωνιστική διεκδικεί ένα όραμα που θα μπορούσε το καλοκαίρι να φέρει διάφορα. Και όμως! Βάζει γκολ και δεν πανηγυρίζει κανείς!

* Σε αγώνα που έκρινε τόσο σημαντικό στόχο, επιτράπηκε στην ΚΕΔ να τολμήσει και να ορίσει διαιτητές από τη Γεωργία! Ο ΠΑΟΚ όπως όλη τη χρονιά χάνει κάθε φάση που είναι στη γκρίζα ζώνη, ενώ χθες ο VAR δεν δείχνει στον διαιτητή πώς ο Καλάμπρια τραβάει επί 20 μέτρα τον Κωνσταντέλια, πριν αυτός αντιδράσει σε στιγμιαίο κράτημα. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το «καταφέρει» κι αυτό φέτος!

* Μεγάλο το θέμα με τις προσωπικότητες του ΠΑΟΚ, αποδείχθηκε πάρα πολλές φορές φέτος στα δύσκολα των αγώνων, που λύγιζαν σαν παιδάκια ακαδημιών! Χθες όλες οι ακριβοπληρωμένες βεντέτες «έστειλαν» για δηλώσεις στο τέλος τον Ανέστη Μύθου που ανέβηκε από τις ακαδημίες!

* Μπράβο στον Λάζαρο Ρότα ο οποίος σε μία πολύ μεγάλη και ιστορική στιγμή εκμεταλλεύτηκε το χρόνο που είχε για να περάσει ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα σε ανθρώπους που πονάνε.

