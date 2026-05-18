Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη στέψη της ΑΕΚ που ολοκλήρωσε μια φανταστική σεζόν και για τον Μάρκο Νίκολιτς που είναι ακόμα πιο διψασμένος για επιτυχίες μετά από αυτό το πρωτάθλημα.

Μια μαραθώνια σεζόν έφτασε χθες στο τέλος της με τον πιο γλυκό τρόπο για την ΑΕΚ. Ήταν μια ονειρεμένη, μια φανταστική χρονιά, η οποία ξεκίνησε με το τεράστιο «πρέπει» της πρόκρισης στη League Phase του Conference League και ολοκληρώθηκε με την απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην Ένωση. Μια στέψη που επιβεβαίωσε ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα που έφτασε πανάξια στην κατάκτηση του τίτλου και δικαιωματικά όλοι στην ομάδα το γιόρτασαν με την ψυχή τους στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια!

Ήταν μια πανέμορφη μέρα στη γειτονιά της ΑΕΚ η χθεσινή από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, με τους φίλους της Ένωσης κάθε ηλικίας να το χαίρονται και να αποδεικνύουν ότι η σύνδεση του κόσμου με την ομάδα ήταν φέτος ο πιο καθοριστικός παράγοντας για αυτή την επιτυχία. Από χαμηλά στη Δεκελείας έβλεπες μικρούς και μεγάλους φίλους της ΑΕΚ να ανεβαίνουν προς το γήπεδο, ενώ όσο πλησίαζες εκεί, ο κόσμος γινόταν όλο και περισσότερος. Αυτό που συνέβαινε μέσα στην Allwyn Arena και έξω από αυτήν, στην πλατεία του Αετού όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο και στα μαγαζιά ήταν ανεπανάληπτο.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην νίκησε τον Ολυμπιακό, μπορεί να μην έπιασε καλή απόδοση, όμως διατήρησε το αήττητο σερί που τρέχει για 24 πλέον παιχνίδια εδώ και επτά μήνες. Πιστοποιώντας για πολλοστή φορά ότι η νοοτροπία που έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ομάδα την κάνει όλο και πιο ανθεκτική πνευματικά και αγωνιστικά. Ο Σέρβος τεχνικός μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και με την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου δημιούργησαν ένα σύνολο που μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε να γίνει πρωταθληματικό και να πορευτεί πολύ μακριά στην Ευρώπη πετυχαίνοντας παραπάνω από όσα ανέμεναν ακόμα και οι πιο απαιτητικοί.

Το πρωτάθλημα αυτό και γενικότερα η φετινή σεζόν συνολικά τροφοδοτεί με ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο τον Νίκολιτς, κάτι που δείχνει πόσο διψασμένος είναι για επιτυχίες με την ΑΕΚ. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της σεζόν με όλους να είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν στη στέψη, ο Νίκολιτς είχε το μυαλό του ήδη στην επόμενη και στο ότι αυτό που συνέβη είναι μόνο η αρχή, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, καθώς ο πήχης πρέπει να ανέβει κι άλλο ενόψει της επόμενης χρονιάς. Γνωρίζοντας τον Νίκολιτς δεν προκαλεί καμία απολύτως έκπληξη αυτό, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή που έχει τρομερή στοχοπροσήλωση και θέλει πάντα να είναι στην κορυφή.

Γι' αυτό και στα λόγια του στη συνέχεια ανέφερε επίσης ότι η ΑΕΚ πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο λένε και στη φιλοσοφία του Νίκολιτς ταιριάζει απόλυτα αυτό το ρητό, με τον Σέρβο τεχνικό να θέλει τρεις με τέσσερις προσθήκες που θα ανεβάσουν ποιότητα και ένταση και θα κάνουν την ομάδα ακόμα πιο ανταγωνιστική για να αντεπεξέλθει σε μεγαλύτερες προκλήσεις. Όχι μόνο στο να παραμείνει στην κορυφή που είναι πιο δύσκολο από το να φτάσεις εκεί, αλλά και να παρουσιαστεί ξανά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Ευρώπη με την είσοδο στη League Phase του Champions League να αποτελεί την επόμενη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.