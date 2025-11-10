Ο πιο καλός ο μαθητής

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος γράφει για τον τρόπο με τον οποίο ο Ράφα Μπενίτεθ βγήκε νικητής στην σκακιέρα των πάγκων απέναντι στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Δεν είναι απαραίτητο κανείς να διαθέτει μαντικές ικανότητες για να αντιληφθεί ότι ο Ράφα Μπενίτεθ χρειάζεται ακόμη αρκετό χρόνο, ώστε να καταφέρει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα της καριέρας του. Ενδεχομένως ούτε τα ονόματα όλων των παικτών του δεν έχει προλάβει να μάθει στον Παναθηναϊκό, όμως αυτό δεν τον εμποδίζει να δουλέψει και να χτίσει μία ομάδα, όπως εκείνος τη θέλει. Και επειδή ο ίδιος είναι πολύπειρος στους πάγκους, στο χθεσινό νικηφόρο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αποφάσισε να πάει με τον... αντίστροφο δρόμο. Άφησε στην άκρη τη διδασκαλία της δικής του ομάδας και αποφάσισε να μάθει τον αντίπαλό του. Και στο τέλος, να τον εξουδετερώσει.

Όπως μαρτύρησε και το θερμό τετ-α-τετ που είχε με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ έδειξε πόσο σεβασμό είχε για τον αντίπαλό του. Γιατί; Πολύ απλά γιατί τον είχε μελετήσει και ήξερε τα επιτεύγματά του με τον ΠΑΟΚ, αλλά και πόσο σπουδαίος προπονητής είναι. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Ισπανός έφερε μαζί του τέσσερα άτομα της απόλυτης εμπιστοσύνης του για το τεχνικό επιτελείο. Ο Μπενίτεθ δείχνει ότι δε θέλει να αφήνει τίποτα στην τύχη του, όπως έκανε και χθες. Τι έλεγε, λοιπόν, το σκάουτινγκ; Ότι μεγάλη δύναμη του ΠΑΟΚ είναι ο άξονάς του, με την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Μπορεί ο Τσέριν να ήταν πιο φρέσκος (και καθοριστικός στη Σουηδία), όμως ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να βάλει ξανά μαζί στην ενδεκάδα τους Σιώπη και Τσιριβέγια. Τον έναν για να τρέχει και τον άλλον για να... βλέπει. Και όταν ο Λουτσέσκου έδωσε εντολή στον «Ντέλια» να κατεβαίνει πιο χαμηλά για να παίρνει μπάλα, ο Μπενίτεθ απάντησε με την εντολή στον Σιώπη να ακολουθεί τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα μέχρι και... στην τουαλέτα. Μόνο μία φορά κατάφερε να ξεφύγει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ, κάνοντας τον κόσμο του Παναθηναϊκού να υποκλιθεί στο πλούσιο ταλέντο του και να τον χειροκροτήσει.

Με τον Μανώλη Σιώπη να έχει... σκάσει από το τρέξιμο και τον Τσέριν να ετοιμάζεται να μπει στη θέση του, η τύχη στάθηκε στο πλευρό του Μπενίτεθ. Γιατί ακριβώς την ίδια ώρα, ο Κωνσταντέλιας υπέστη θλάση και αντικαταστάθηκε. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει στο τελευταίο τέταρτο με τον «Ντέλια» στο γήπεδο, ξέρω όμως ότι με τα ΑΝ δε γράφεται ιστορία. Και η ιστορία του χθεσινού ντέρμπι γράφτηκε με το άριστο διάβασμα του Μπενίτεθ (έδινε εντολές ακόμη και που να στείλουν την μπάλα οι παίκτες του από πλάγιο ή από ελεύθερο) και – γιατί όχι – και με την τύχη.

Αδιαμφισβήτητα, ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε και τυχερός μέσα στην ατυχία του. Όχι με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, αλλά με τους τραυματισμούς των δικών του παικτών. Όταν λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του ντέρμπι έγινε γνωστό ότι Σφιντέρσκι και Κώτσιρας έμειναν εκτός αποστολής, λόγω ενοχλήσεων, ο ίδιος ξέμεινε από λύσεις και επιστράτευσε τον Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης (για πρώτη φορά βασικός) και το στόπερ Γεντβάι στο δεξί άκρο της άμυνας. Και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές – που δε θα βρίσκονταν σίγουρα στις αρχικές επιλογές – ήταν οι σκόρερ της νίκης. Κάπως έτσι γράφονται μερικές ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες, με τον Ράφα Μπενίτεθ να χαμογελά με το happy end της συγκεκριμένης...