Η στιγμή που ο Κωνσταντέλιας ανταποδίδει το χειροκρότημα της Λεωφόρου (vid)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκρότησε τον Κωνσταντέλια για το γκολ που πέτυχε και εκείνος ανταπέδωσε.

Το χθεσινό ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο που βρήκε νικητές τους «πράσινους», τα είχε όλα... Γκολ, αγωνία, πάθος και μία μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε αναπτέρωσε τις ελπίδες των φιλοξενούμενων για θετικό αποτέλεσμα.

Η ενέργεια που κάνει μέσα στην περιοχή στο 61ο λεπτό για να αποφύγει τον Τιμ Γεντβάι και το απίθανο πλασέ του στην απέναντι πλευρά του Αλμπάν Λαφόν, ήταν απλά μία επιβεβαίωση του τίτλου «ο καλύτερος Έλληνας παίκτης».

Κάτι που αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ, αλλά και των αντιπάλων, όπως φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι της Λεωφόρου.

Το χειροκρότημα στον Κωνσταντέλια

Μόλις λοιπόν ο διεθνής μέσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μείωσε το σκορ στο 2-1 και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξεπέρασαν την ψυχρολουσία του, άρχισαν να τον χειροκροτούν.

Μάλιστα, όταν σταμάτησαν οι πανηγυρισμοί και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στήθηκε στο μισό του ΠΑΟΚ για να γίνει η σέντρα, ανταπέδωσε και εκείνος το χειροκρότημα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω video.

Δυστυχώς όμως, ο «Ντέλιας» τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστηκή αλλαγή λίγο αργότερα από τον Ράζβαν Λουτσέσκου.