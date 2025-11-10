Προσπέραση στη Λεωφόρο

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος συμφωνεί με τον Λουτσέσκου, εξηγεί γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε rotation, λέει πως η ΑΕΚ έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη αλλά και ότι η διαρκής αναμέτρηση του Βόλου με τον Λεβαδειακό είναι θεαματικότατη.

Την δέκατη αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός κέρδισε την Κηφισιά και προσπέρασε τον ΠΑΟΚ που έχασε από τον ΠΑΟ: η ήττα του βοήθησε και την ΑΕΚ να πλησιάσει την κορυφή – βρίσκεται στην τρίτη θέση πάντα αλλά μόλις τρεις βαθμούς από την πρώτη θέση. Και οι τρεις αυτές ομάδες έχουν περισσότερους βαθμούς από πέρυσι στις αντίστοιχες αγωνιστικές. Θα πλησιάσει και τους τρεις προπορευόμενους ο Παναθηναϊκός που αν απλώς κερδίσει τον ΟΦΗ στο ματς που έχει αναβληθεί θα πιάσει τον Λεβαδειακό και τον Βόλο στην τέταρτη θέση.

Ψυχωμένος ΠΑΟ, σκληρή ήττα του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε αναμφίβολα την νίκη της ημέρας κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ηταν συγκεντρωμένος και με καλές επιθετικές επιλογές στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη απλά άντεξε.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κλήθηκε να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση καθώς έχασε και τον Κότσιρα παραμονή του ματς, ενώ δεν είχε τρια φορ: ο Ντέσερς, ο Σβιντέρσκι και ο Γερεμέγιεφ ήταν εκτός αποστολής. Μερικές φορές οι ομάδες βρίσκουν κομμάτι απρόσμενα τις καλύτερες λύσεις – ειδικά όταν αυτές είναι υποχρεωτικές. Ο Γεντβάι που κλήθηκε να παίξει δεξί μπακ έκανε την καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει φέτος παίκτης του ΠΑΟ στην δεξιά πτέρυγα και σκόραρε κιόλας το γκολ του 2-0: είχε να σκοράρει από το πρωτάθλημα του 2023-24, όταν και τα είχε καταφέρει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Η παρουσία του απελευθέρωσε τον Τετέ που ήταν αυτός που τρέλανε την άμυνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο – στο δεύτερο υποχρεωμένος να κυνηγάει στα μετόπισθεν χάθηκε. Και ο Πάντοβιτς έκανε καλή δουλειά ανοίγοντας το σκορ στο 20΄από ωραία συρτή πάσα του Κυργιακόπουλου: με την συνεχή κίνησή του υποχρέωσε τους Λόβρεν και Κεντζιόρα σε πολύ τρέξιμο. Αν αυτές οι δυο κινήσεις ήταν υποχρεωτικές, κάποιες άλλες έδειξαν ότι ο Μπενίτεθ δούλεψε αρκετά το ματς. Η επιλογή του Σιώπη αντί του Τσέριν έγινε για να περιοριστεί όσο ήταν δυνατόν ο Κωνσταντέλιας, αλλά και για να έχει μεγαλύτερο χώρο δράσης ο Τσιριβέγια, που δημιουργεί την φάση του 1-0. Και η επιμονή στον Ζαρουρί (και κατ΄επέκταση στον Τζούρισιτς ως «δεκάρι») έγινε γιατί ο Μπενίτεθ ήταν ευχαριστημένος με την τετράδα της επίθεσης που είδε στο Μάλμε και δεν θέλησε να την πειράξει. Το καλό πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ αιφνιδιάστηκε, έκρινε τελικά το ματς, παρά την εμφανή βελτίωση του ΠΑΟΚ στην επανάληψη.

Ο Λουτσέκσου είπε ότι το ματς το έχασε ο ΠΑΟΚ – και θα συμφωνήσω μαζί του. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε στην Λεωφόρο με 7 σερί νίκες και μια επίθεση που έβγαζε φλόγες: δύσκολα θα φτάσει σε άλλο ντέρμπι της σεζόν με τόσο ούριο άνεμο στα πανιά του. Η ευκολία στο γκολ μερικές φορές οδηγεί σε ένα απλό λάθος: ο προπονητής μιας ομάδας πιστεύει πως όποια κι αν είναι η σύνθεση της επίθεσης γκολ θα βρεθεί αφού λειτουργεί ο μηχανισμός. Δεν είναι έτσι: η καταλληλότητα των παικτών σε ένα ντέρμπι παίζει πάντα ρόλο. Ο Λουτσέσκου έχει ένα πρόβλημα που λέγεται «Ζίφκοβιτς – Ντεσπότοφ». Είναι σπουδαίοι εξτρέμ, θέλουν να παίζουν και οι δυο και όποιος χάνει την θέση του (ειδικά σε σημαντικά ματς…) γκρινιάζει. Ο Ρουμάνος περίμενε στα δεξιά του ΠΑΟ τον Κότσιρα κι έστειλε εκεί τον Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχασε ένα ημίχρονο παίζοντας μονότονα. Στο δεύτερο ημίχρονο η είσοδος του Τάισον αρχικά, και του Μπιάνκο στη συνέχεια, βελτίωσαν την επιθετική του εικόνα και το σπουδαίο γκολ του Κωνσταντέλια που ανάγκασε την Λεωφόρο να τον χειροκροτήσει ξανάνοιξε το ματς. Αλλά ο τραυματισμός του σκόρερ έβαλε τέλος στις ορατές πιθανότητες για μια ανατροπή: ο Ιβάνουσκας δεν είναι έτοιμος για τέτοια εκτός έδρας ματς και η ιδέα του Λόβερν να γεμίζει, ενώ μάλιστα είχε βγει ο Γιακουμάκης, έκανε την επίθεση του ΠΑΟΚ εντελώς αντιπαραγωγική στο κρίσιμο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για την διαιτησία – όχι αβάσιμα. Το μαρκάρισμα του Τζούρισιτς στον Κεντζιόρα είναι στα όρια του επικίνδυνου παιγνιδιού, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την έξοδο του Τσιφτσή που χτύπησε στο πρόσωπο τον Πάντοβιτς με το γόνατο: το κριτήριο των φάσεων είναι από τον διαιτητή Σλάγκερ κοινό.

Με κατοχή μπάλας και ψυχραιμία

Πολλές δύσκολες διαιτητικές αποφάσεις είχε και το Κηφισιά – Ολυμπιακός (1-3), όμως το ματς δεν κρίθηκε από αυτές. Ο Ολυμπιακός ζορίζεται στα ματς που ακολουθούν αυτά του Τσάμπιονς λιγκ, υπάρχει όμως από το πρόγραμμα ένα αντισταθμιστικό που βοηθά τον Μεντιλίμπαρ: οι συνεχείς διακοπές του πρωταθλήματος λόγω των προκριματικών του μουντιάλ. Με μια διακοπή να ακολουθεί, ο Βάσκος ζήτησε από τους βασικούς του να σφίξουν τα δόντια και να δώσουν ένα ματς ακόμα αποφεύγοντας το rotation που απαιτεί και δουλειά.

Ο μόνος που δεν αγωνίστηκε εναντίον της PSV, o Ντιόγο Νασιμέντο ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού: όχι τυχαία. Ανοιξε το σκορ καθώς πάτησε περιοχή (με τους παίκτες που παίζουν πίσω από τον Τσικίνιο συμβαίνει σπάνια). Είχε σκοράρει για τον ίδιο λόγο και ο Μουζακίτης, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε από το VAR γιατί η μπάλα είχε περάσει εκτός τελικής γραμμής πριν την ασίστ του Ποντένσε. Ακυρώθηκαν και δυο γκολ ακόμα (ένα του Ρέτσου στο 46΄για φάουλ κι ένα του Στρεφέτσα στο 87΄για οφσάιντ), αλλά ο Ολυμπιακός ελάχιστα στάθηκε σε διαιτητικές αποφάσεις απλά γιατί ήταν παραγωγικός. Δεν έχασε την ψυχραιμία του, ούτε κι όταν ο Παντελίδης ισοφάρισε χάρη σε μια ωραία κομπίνα του Λέτο στην μόλις τρίτη επίθεση της Κηφισιάς και βρήκε δυο γκολ από πέναλτι που εκτέλεσε ο Ελ Καμπί και κέρδισε ο Ζέλσον για τα οποία δεν υπάρχει θέμα συζήτησης.

Η Κηφισιά που έχασε με δυο κίτρινες τον Μεϊντάνα στο 61΄δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον πρωταθλητή γιατί ο Ολυμπιακός ακύρωσε την επίθεσή της με τον πιο απλό τρόπο: κρατώντας πολύ την μπάλα. Κι όταν χρησιμοποιήθηκαν και παίκτες του πάγκου που μπορούν επιθετικά να προσφέρουν (Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Καμπελά, Γιαζίτζι) το ματς απλοποιήθηκε εντυπωσιακά. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι έχει πια τόσες πολλές επιλογές που μπορεί να φτιάχνει την σύνθεση παίζοντας «κορώνα – γράμματα». Ο Ολυμπιακός του είναι μόνος πρώτος μετά από δέκα αγωνιστικές (πέρσι χρειάστηκε για αυτό δώδεκα), έχει πιο πολλούς βαθμούς από πέρυσι, αλλά είναι ώρα να αρχίσει να αξιοποιεί και τους παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι: όπως έδειξε κι ο Ντιόγκο παίζοντας στην θέση του χρειάζονται απλά παιγνίδια και εμπιστοσύνη.

Νίκη με το αγαπημένο 1-0

Εμπιστοσύνη χρειάζεται και η ΑΕΚ. Βρίσκεται μόλις τρεις πόντους μακριά από την πρώτη θέση κι όμως η γκρίνια δεν λείπει. Ο Νίκολιτς εμφάνισε στο Ηράκλειο μια ακόμα διαφορετική ενδεκάδα, είδε την ομάδα του να έχει ένα παραγωγικά μέτριο πρώτο ημίχρονο, αλλά με την προσθήκη του Πιερό δίπλα στον Γιόβιτς βρήκε τον τρόπο να ανοίξει την άμυνα του ΟΦΗ στην επανάληψη χάρη σε ένα γκολ του Πινέδα που είναι ο πλέον φορμαρισμένος μέσος της ΑΕΚ – ίσως και ο μοναδικός ικανός να ανεβάσει στροφές αυτή την στιγμή.

Ο Νίκολιτς μας έχει πει δυο πράγματα: ότι αγαπάει τις νίκες με 1-0 (που είναι κι αυτές που ανήκουν πιο πολύ στον προπονητή γιατί το 1-0 είναι ένα «σκορ-εργαλείο») και ότι η ομάδα του έχει προβλήματα στην επίθεση που θα διορθωθούν τον Ιανουάριο με μεταγραφές. Στο Ηράκλειο τα είδαμε και τα δυο: η ΑΕΚ διατήρησε υποδειγματικά το 1-0 χωρίς να αφήσει φάση στον ΟΦΗ (το χει κάνει και στα ματς με τον Βόλο, τον Παναιτωλικό, τον Αστέρα) αλλά είχε και πάλι αρκετές χαμένες ευκαιρίες κι όχι μόνο γιατί ο νεαρός τερματοφύλακας του ΟΦΗ Κλίντμαν Λίλο έκανε μια σούπερ εμφάνιση. Ο Νίκολιτς ήθελε σίγουρα την διακοπή για να ετοιμάσει την ομάδα του για τρία σούπερ ματς στα οποία θα κριθούν πολλά: οι αναμετρήσεις με τον Αρη, την Φιορεντίνα και τον ΠΑΟ θα δείξουν πολλά για την συνέχεια. Για την ώρα η βαθμολογία της ΑΕΚ είναι καλύτερη από τις εμφανίσεις της και η γκρίνια για την διαιτησία (σε κάποιες περιπτώσεις δικαιολογημένη σε άλλες όχι), δεν σε γλυτώνει από την εσωστρέφεια παρά μόνο την Κυριακή το βράδυ. Και αν.

Βόλος – Λεβαδειακός με τον τρόπο τους

Ο ΟΦΗ δεν άλλαξε καθόλου προς το καλύτερο με προπονητή τον Χρήστο Κόντη. Δεν θα είναι απλό γιατί οι ομάδες έχουν αποκτήσει ξεκάθαρες ταυτότητες: προτερήματα και κυρίως ελαττώματα είναι γνωστά. Στον Άρη υπάρχει μια γκρίνια για τον Χιμένεθ που δικαιολογήθηκε για την κακή εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα επικαλούμενος την αποβολή του Γαλανόπουλου: τον έσωσε απλά ο Διούδης και χρειάστηκε να πολεμήσει για να κρατήσει έστω το βαθμό της ισοπαλίας. Είναι ωραία η μάχη του Βόλου με τον Λεβαδειακό που βρίσκονται στην τέταρη θέση γιατί είναι και ομάδες διαφορετικές. Ο Βόλος πέρασε από το Περιστέρι χάρη στην καλή του άμυνα: το γκολ του Χάμουλιτς στο 25΄ του αρκούσε και γιατί ο Ατρόμητος έχει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα εντός έδρας. Ο Λεβαδειακός από την μεριά του διασκεδάζει σκοράροντας ασταμάτητα. Εχει την πρώτη επίθεση και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι έβαλε πέντε γκολ στον Πανσερραϊκό αλλά ότι πέτυχε δύο στο πρώτο ημίχρονο που ήταν από τα πιο μέτρια στην σεζόν του. Το τελικό 5-2 ήρθε χάρη σε τέσσερις διαφορετικούς παίκτες: Οσβολντ (στο 9΄και στο 54΄), Παλάσιος στο 45΄, Βέρμπιτς στο 57΄ και Πετρόσο στο 72΄ παίζουν όλοι στην επίθεση. Η επιθετική μεταμόρφωση βοηθά και τον Παναιτωλικό να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Την ΑΕΛ την κέρδισε το Σάββατο με 3-0 όσο εύκολα δείχνει το τελικό σκορ. Οποιος σκοράρει κάνει την δουλειά του…