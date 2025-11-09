Τα νεότερα για την κατάσταση των Σφιντέρσκι και Κώτσιρα που δεν θα καθίσουν ούτε στον πάγκο στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η απουσία του Σφιντέρσκι ήταν αναμενόμενη λόγω του τραβήγματος που είχε στον δικέφαλο σε αντίθεση με εκείνη του Κώτσιρα, ο οποίος δεν θα βρίσκεται καν στον πάγκο για το αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ, που αποκλείστηκε από την αποστολή, έκανε κανονικά όλο το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης, ωστόσο είχε κι εκείνος ενοχλήσεις στον δικέφαλο εξαιτίας μιας διάτασης.

Γι' αυτό τον λόγο αποφασίστηκε να προφυλαχθεί και να μην χρησιμοποιηθεί απόψε, ώστε να μην υπάρξει κάποιο ρίσκο περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασής του.

Από την άλλη ο Πολωνός επιθετικός ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του χθεσινού προγράμματος, αλλά η ενόχληση που είχε εξακολουθούσε να υφίσταται κι έτσι οδήγησε τον Μπενίτεθ να τον αφήσει κι εκείνος εκτός.

Να σημειωθεί ότι εκτός αποστολής έμεινε και ο Γερεμέγεφ, παρ' ότι χθες προπονήθηκε κανονικά, μετά από τις λίγες προπονήσεις που είχε χάσει λόγω ίωσης.