Το ποσό που θα λαμβάνει σε ετήσια βάση ο Ράφα Μπενίτεθ και το επιτελείο του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία νέα εποχή, με τον σπουδαίο Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει άμεσα τα ηνία της ομάδας. Οι Πράσινοι ευχαρίστησαν τον Χρήστο Κόντη και προχώρησαν στην ανακοίνωση του πολύπειρου Ισπανού προπονητή, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Όπως είχε αποκαλύψει ο Νίκος Αθανασίου στο Gazzetta, ο 65χρονος κόουτς έβαλε την υπογραφή του την Κυριακή (19/10) σε ένα μυθικό συμβόλαιο, με την εν λόγω συμφωνία να είναι ανεπανάληπτη για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο Ισπανός τεχνικός θα αμείβεται με 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μαζί με το προπονητικό του επιτελείο, που θα αποτελείται από τέσσερις συνεργάτες: τον Πάκο, τον Χοακίν Βαλέριο, τον Αντόνιο Γκόμες και τον Ζεσούς Γκαρσία Βαγιέχο. Το συμβόλαιό του θα εκπνεύσει το καλοκαίρι του 2027, ενώ περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης ενός έτους, η οποία θα βρίσκεται στα χέρια του συλλόγου.

Η παρουσίαση του Μπενίτεθ θα λάβει χώρα το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, στις 12:00 στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί, ενώ σήμερα Παρασκευή (24/10) ο ίδιος θα γνωρίσει τους παίκτες του και θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση μαζί τους.