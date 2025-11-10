ΠΑΟΚ: Θλάση στον δεξί δικέφαλο ο Κωνσταντέλιας
Η ήττα του Παναθηναϊκού δεν ήταν το μοναδικό κακό που βρήκε τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, αφού ο Γιάννης Κωσταντέλιας αποχώρησε τραυματίας στο 75ο λεπτό. Ο Έλληνας άσος, που είχε μείνει στο χορτάρι άλλες δύο φορές προηγουμένως από μαρκαρίσματα, υπέστη μυϊκό τραυματισμό και αναγκάστηκε να δώσει την θέση του στον Ιβανούσετς.
Το πρωί της Δευτέρας (10/11) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που είχε υποστεί και τα νέα δεν ήταν ιδιαίτερα καλά. Οι εξετάσεις έδειξαν πως εκείνος έχει υποστεί θλάση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου βαθμού.
Η κατάστασή του αναμένεται να εκτιμηθεί ξανά τις επομένες μέρες. Υπενθυμίζουμε πως ήδη αντικαταστάθηκε στις κλήσεις της Εθνικής ομάδος από τον Τάσο Μπακασέτα.
