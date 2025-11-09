Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το ντέρμπι που βάφτηκε πράσινο και για μια αγωνιστική ανατροπής, στην οποία και πάλι ξεχώρισε ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός που εδραιώνεται ψηλά στην τετράδα, μαζί με το Βόλο.

Nα, λοιπόν που ο Μπενίτεθ έφερε ξανά τον Μεντιλίμπαρ στην κορυφή! Η', αν θέλετε, ο Παναθηναϊκός «γκρέμισε» τον ΠΑΟΚ που έχει και πολύ δυσκολότερο πρόγραμμα από τον πρωταθλητή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου... Ποσώς τον ενδιαφέρει, βέβαια, τον Παναθηναϊκό, αυτή την περίοδο τι συμβαίνει στο ανώτατο στρώμα της βαθμολογίας. Τον ενδιέφερε να πάρει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι, στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη εφετινή νίκη του, για να βρει ξανά την αυτοπεποίθηση, τη χαρά, τη σπίθα, τη συσπείρωση. Και τα κατάφερε μια χαρά, παρά τα τεράστια προβλήματά του!

Είναι ένας άθλος ο σημερινός για τον Παναθηναϊκό και μια τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ! Διότι οι Πράσινοι παρατάχθηκαν με έναν (!) φορ, με υπηρεσιακό δεξιό μπακ τον Γεντβάι, με τον Μπακασέτα και τον Πελίστρι ανέτοιμους στον πάγκο, με ελάχιστες αξιόπιστες επιλογές ως εναλλακτικές. Κουρασμένος, προερχόμενος από εκτός έδρας ματς στο Europa League, εναντίον μιας ομάδας που προερχόταν από το εκκωφαντικό 7/7, έχει τρομερή χημεία συγκριτικά με το Τριφύλλι και ασφαλώς ήταν φαβορί.

Σήμερα, όμως, νίκησε στα σημεία το αουτσάιντερ, διότι έδειξε ότι το ήθελε αυτό το ντέρμπι περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Και για δεύτερο λόγο: εκτός από το πάθος, ο Παναθηναϊκός ήταν και εύστοχος σήμερα. Τρεις σπουδαίες φάσεις, δυο γκολ στο α' μέρος, όταν με εκπληκτικούς Τσιριβέγια – Σιώπη και σούπερ Κυριακόπουλο άξιζε το προβάδισμα των δύο γκολ. Ατυχοι οι Πράσινοι με τον τραυματισμό του Κυριακόπουλου, άτυχος και ο Δικέφαλος με τον τραυματισμό του Ντέλια στο 77'. Σχεδόν μόνος του έπαιζε στο α' μέρος, εκείνος μείωσε με αριστουργηματικό τρόπο στο 61', μισή φάση δημιούργησε ο ΠΑΟΚ μετά από την αλλαγή του στο 74'!

Θα καταλάβει... αργότερα ο ΠΑΟΚ πόσο μεγάλη ευκαιρία έχασε απόψε εναντίον μιας αποδεκατισμένης ομάδας. Ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν κέρδισε τίποτα περισσότερο από τη χαμένη του αυτοεκτίμηση: πολύτιμο! Καμία κουβέντα περί πρωταθλητισμού δεν ανοίγει με αυτό το τρίποντο, ανοίγει όμως μια χαραμάδα από την οποία ξεπροβάλει μια ηλιαχτίδα με την υπογραφή του Μπενίτεθ κι αυτό είναι τουλάχιστον αναζωογονητικό για μια ταλαιπωρημένη ομάδα και τους οπαδούς της...

Πολύ εύκολα και πειστικά ο σοβαρός Ολυμπιακός

Κατά τα λοιπά, το μεσημέρι η Κηφισιά πίστεψε ότι θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, όπως είχε κάνει επί του Παναθηναϊκού (νίκη με 3-2) και παραλίγο να τα καταφέρει και με την ΑΕΚ (ήττα με 3-2). Γι' αυτό, άλλωστε, δεν δήλωσε τους Τεττέη και Παντελίδη ως απόντες λόγω καρτών στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παρότι είχε το δικαίωμα. Η πραγματικότητα διέψευσε σκληρά την ομάδα των Βορείων Προαστίων, διότι η ένταση που καταθέτει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του και η ποιότητα ορισμένων παικτών του αρκούσαν σήμερα για να φύγει η Κηφισιά ακόμα και με πέντε στην πλάτη.

Προφανώς καταλυτικό ρόλο στο ματς έπαιξαν το πέναλτι που αλόγιστα έκανε ο Αμανί στον Ζέλσον και η αποβολή που ανόητα «χάρισε» ο Μαϊντάνα μετά την ισοφάριση του Παντελίδη, όμως η ανωτερότητα των Ερυθρόλευκων ήταν σαφής και αποτυπώθηκε όχι μόνο στην πληθώρα μεγάλων φάσεων (τρία «δοκάρια» μεταξύ άλλων), αλλά και στον στιβαρό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις κόντρα επιθέσεις της αντιπάλου του και ειδικά τον «οδοστρωτήρα» Τεττέη, ο οποίος σήμερα περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη Νίκαια.

O Ολυμπιακός θα ξαναβρεί την Κηφισιά αντίπαλο σε ενάμιση μήνα, καθώς από εφέτος άλλαξε το σύστημα της κλήρωσης των αγώνων του β΄ γύρου: θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Εως τότε το μοναδικό δύσκολο παιχνίδι του νταμπλούχου που έχει... «καθαρίσει» με τα τρία ντέρμπι του α' γύρου, είναι αυτό με τον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στις 14 Δεκεμβρίου. Ο Αρης που σήμερα πήρε την ισοπαλία από τον Αστέρα παίζοντας με δέκα παίκτες από το 25' λόγω αποβολής του Γαλανόπουλου, έχει πετύχει μόλις εννέα γκολ σε δέκα ματς, αλλά εντός έδρας πάντα είναι σκληρό καρύδι στα μεγάλα ματς...

Η ΑΕΚ το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί...

Μόλις δύο περισσότερα γκολ έχει πετύχει η ΑΕΚ, η οποία στο Ηράκλειο μπορούσε να νικήσει πολύ πιο εύκολα τον κάκιστο ΟΦΗ απ' αυτό που δείχνει το τελικό 1-0 με το γκολ του Πινέδα στο 75'. Στο πρώτο ημίχρονο η απόδοσή της ήταν κακή, αλλά στο β' μέρος, ειδικά μετά την είσοδο του Πιερό και το 4-4-2 μετά το 65', έχασε φάσεις ακόμα και για 0-3 ή 0-4, χωρίς να εξετάζουμε τα δύο γκολ που της ακυρώθηκαν για επιθετικά φάουλ, εκ των οποίων αυτό του Ζοάο Μάριο είναι πολύ συζητήσιμο...

Είναι πολύ σημαντικό για την Ενωση να μείνει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κορυφή μπας και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, σε συνδυασμό και με την επιστροφή του Ζίνι σε δυο – τρεις εβδομάδες και του Ελίασον λίγο αργότερα, λύσει κάποια από τα αρκετά προβλήματά της...

Ο τρομερός Λεβαδειακός προσφέρει γκολ και θέαμα

Αντιθέτως, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει πολύ λιγότερα ζητήματα προς επίλυση στη Λιβαδειά. Οπως είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την εύκολη επικράτηση του Λεβαδειακού επί της ΑΕΛ, είναι κρίμα για οποιοδήποτε ποδοσφαιρόφιλο να μην παρακολουθεί τα παιχνίδια του! Σήμερα ο Πανσερραϊκός τον κοίταξε στα μάτια μέχρι τη λήξη του α΄ μέρους (2-1 με τυχερό γκολ του Παλάσιος στις καθυστερήσεις), αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός έβαλε τρία και θα μπορούσε να πετύχει μέχρι και έξι – επτά γκολ! Επαιξε βασικός ο Οζμπολτ αντί του Πεντρόσο σήμερα, σκόραραν και οι δύο! Και οι δυο εξτρέμ Παλάσιος – Βέρμπιτς από μια μηχανή παραγωγής φάσεων που έχει τη μεγαλύτερη επιθετική συγκομιδή στο πρωτάθλημα: 26 γκολ, έναντι 23 του Ολυμπιακού, 11 της ΑΕΚ, 10 του ΠΑΟΚ και 9 του Αρη!

Η ομάδα του Γιάννη Κομπότη θα είναι σίγουρα στο γκρουπ 5-8, θα είναι πιθανότατα στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου κυρίως λόγω του 4-1 επί του ΠΑΟΚ κι αν ο Παναθηναϊκός δεν βρει σχετικά γρήγορα τα πατήματά του με τον Μπενίτεθ στον πάγκο, δεν θα είναι τεράστια έκπληξη να διεκδικήσει την πρώτη τετράδα και τα play offs μέχρι τέλους! Διότι, δυστυχώς για τον Αρη και τους χιλιάδες οπαδούς του, σε μια σεζόν που του παρουσιάζεται η ευκαιρία να «τρουπώσει» εκμεταλλευόμενος την προβληματική χρονιά του Τριφυλλιού, η ομάδα δεν δείχνει ικανή αυτή την περίοδο να κάνει αυτό το άλμα.