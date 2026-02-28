Superleague, η βαθμολογία: Νίκες 8άδας για ΟΦΗ – Ατρόμητο, χαμένο έδαφος για Λεβαδειακό, τρίποντο ανάσα η Κηφισιά!

Το Σαββατιάτικο μενού περιλάμβανε τρεις «άσους» σε Ηράκλειο, Περιστέρι και Νίκαια που δημιουργούν νέα δεδομένα στον βαθμολογικό πίνακα.

Νέα δεδομένα στον βαθμολογικό πίνακα μετά τα ματς του Σαββάτου όπου επικράτησαν οι γηπεδούχοι. Ο ΟΦΗ επικράτησε εύκολα με 3-0 της ΑΕΛ Novibet και φαίνεται πως αρχίζει να… κλειδώνει την παρουσία του στην 8άδα, εκεί όπου πλέον βρίσκεται και ο Ατρόμητος μετά τη νίκη – χρυσάφι επί του Παναιτωλικού (1-0).

Νίκη – οξυγόνο στη μάχη της παραμονής και για την Κηφισιά που νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό, ο οποίος με τη σειρά του χάνει… έδαφος στη μάχη της 4άδας, καθώς ο Παναθηναϊκός με νίκη επί του Αρη το βράδυ της Κυριακής τον «πιάνει» και με ματς λιγότερο.



Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1. AEK 52 (22 αγ.)

2. Ολυμπιακός 50 (22 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)

6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)

7. Άρης 28 (22 αγ.)

8. Ατρόμητος 27

--------------------------------------

9. Βόλος 26 (22 αγ.)

10.Κηφισιά 24 (22 αγ.)

11.Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16 (22 αγ.)

14. Πανσερραϊκός 12 (22 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (5μμ)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)

Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.