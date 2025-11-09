Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 61ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με «μαγικό» γκολ του φανταστικού Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αδιανόητη ενέργεια του «μάγου» Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ο Τάισον έπαιξε κάθετα προς τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα αριστερά, «άδειασε» τον Γεντβάι με υπέροχη ντρίμπλα και με άπιαστο πλασέ νίκησε τον Λαφόν και έκανε το 2-1, βάζοντας εκ νέου την ομάδα του στο ματς.