Με γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι στο α' μέρος ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ που μείωσε με τον Κωνσταντέλια στο 61' και έσπασε το αήττητο του Δικέφαλου στο πρώτο ντέρμπι του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλευόμενος την ανωτερότητά του στο πρώτο ημίχρονο και την καλή του άμυνα στο δεύτερο, νίκησε απόψε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με 2-1 και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι των πρώτων θέσεων.



Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Γεντβάι και ο Μπράουν με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Σιώπης, Τσιριβέγια οι κεντρικοί μέσοι. Ο Τζούρισιτς σε ελεύθερο ρόλο, αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Πάντοβιτς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε τον ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσή στην υπεράσπιση της εστίας. Μπάμπα αριστερός μπακ, Κένι δεξιός, Κεντζιόρα και Λόβρεν οι κεντρικοί αμυντικοί. Οζντοέφ, Μεϊτέ στον άξονα του κέντρου, με τον Κωνσταντέλια μπροστά τους. Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς οι εξτρέμ, Γιακουμάκης φουνταριστός.

Εμφανώς ανώτερος κι εύστοχος ο Παναθηναϊκός

Το αποψινό παιχνίδι ήταν do or die για τον Παναθηναϊκό και με αυτή ακριβώς την νοοτροπία πάτησαν το χορτάρι οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Με τον Σιώπη και τον Τσιριβέγια να κυριαρχούν στη μεσαία γραμμή και τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες να έχουν χρώμα πράσινο, οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, κυριάρχησαν και στο 20' άνοιξαν το σκορ. Με μία εξαιρετική οργανωμένη επίθεση.

Ο Τσιριβέγια βρήκε τον Κυριακόπουλο, εκείνος έκανε την... ξυραφιά και ο Πάντοβιτς με εξαιρετική κίνηση σε κενό τέρμα έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.

To Tριφύλλι συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και κατάφερε στο 31' να βάλει στέρεες βάσεις επικράτησης. Ο Τετέ τράβηξε δύο παίκτες πάνω του δεξιά, έφτιαξε τον χώρο για ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις του Γεντβάι, η μπάλα βρήκε στον Μεϊτέ και ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0!

Μαγικό ο Κωνσταντέλιας, λυσσασμένη άμυνα και νίκη το Τριφύλλι!

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία της αναμέτρησης αλλά δεν μπορούσε να απειλήσει τον Παναθηναϊκό μέχρι και την είσοδο του Τάισον που έκανε πιο ζωντανή την επίθεση των φιλοξενούμενων, οι οποίοι στο 61' ξαναμπήκαν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Ο Βραζιλιάνος βρήκε τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή και ο μικρός μάγος αφού άδειασε τον Γέντβαι, με εκπληκτικό πλασέ νίκησε τον Λαφόν για το 2-1.

Ο Έλληνας άσος, όμως, τραυματίστηκε στη συνέχεια, από το 70' και μετά η ροή που βρήκε ο ΠΑΟΚ, χάθηκε μιας και οι ''πράσινοι'' κατάφεραν να ισορροπήσουν με την είσοδο του Τσέριν και του Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή.

Οι φιλοξενούμενοι πολιόρκησαν από το 80' και μετά αλλά με εξαίρεση ένα άστοχο σουτ του Ιβανούσετς δεν απείλησαν.

Ο Παναθηναϊκός με... σκυλίσια άμυνα, κράτησε μέχρι τέλους το 2-1 και πήρε το αποψινό παιχνίδι!



MAN OF THE MATCH: Γιώργος Κυριακόπουλος. Μεγάλο παιχνίδι από τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Η σέντρα του στο 1-0 ήταν πάρε-βάλε, από τα δικά του πόδια ξεκίνησε το δεύτερο γκολ, απροσπέλαστος αμυντικά.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πάντοβιτς. Σκόραρε ως βασικός το 1-0. Στην ίδια κατηγορία ο Πάλμερ Μπράουν, εξαιρετικός και ο Τσιριβέγια.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μεϊτέ και ο Οζντόεφ έκαναν ένα κακό παιχνίδι στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Στην ίδια κατηγορία και ο Γιακουμάκης που δεν τον αισθάνθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού.

Η ΓΚΑΦΑ: Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ, ο Λόβρεν με τον Κεντζιόρα έχουν χάσει εντελώς την φάση του 1-0. Ο Πάντοβιτς σκόραρε σαν σε προπόνηση, εντελώς αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σε γενικές γραμμές καλή η διαιτησία του Σλάγκερ και των βοηθών του απόψε στη Λεωφόρο. Στις καθυστερήσεις υπάρχει μια αγκωνιά του Λόβρεν πάνω στον Πάλμερ μέσα στη περιοχή, ο VAR δεν έδειξε κάτι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός πήρε το αποψινό ντέρμπι, έμεινε... ζωντανός στο πρωτάθλημα κι έριξε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή, βάζοντας τέλος στο σερί της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος(50' Μλαντένοβιτς), Γεντβάι, Πάλμερ, Τουμπά, Σιώπης(74' Τσέριν), Τσιριβέγια, Τζούρισιτς, Τετέ(74' Μπακασέτας), Ζαρουρί(85' Πελίστρι), Πάντοβιτς(85' Μαντσίνι).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ(58' Μπιάνκο), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας(74' Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Ντεσπότοφ(58' Τάισον), Γιακουμάκης(68' Τσάλοφ).