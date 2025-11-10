Ο Τιν Γεντβάι ήρθε από τα... βάθη του ρόστερ του Παναθηναϊκού για να βοηθήσει σε μία στιγμή ανάγκης και τελικά έγινε πρωταγωνιστής.

Στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 2-1 στην Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (09/11), η πρώτη του φετινή σε ντέρμπι, μπορείς να βρεις αρκετούς πρωταγωνιστές.

Τον Πάλμερ Μπράουν, που ήταν για άλλη μια φορά εξαιρετικός, τον «μαέστρο» Τσιριβέγια, τον Τετέ, που το δοκάρι του στέρησε γκολ για δεύτερο σερί ματς, όμως αυτός που ξεχώρισε περισσότερο απ' όλους, τηρουμένων των συνθηκών που δημιουργήθηκαν, ήταν ο Τιν Γεντβάι.

Ο Κροάτης αμυντικός των δύο 90λεπτων και των πέντε εμφανίσεων (εξαιρουμένου του χθεσινού) σε ολόκληρη την σεζόν χρείαστηκε να βγει μπροστά, όταν ο Κώτσιρας κρίθηκε πως δεν μπορούσε να βοηθήσει στο χθεσινό ματς χωρίς να ρισκάρει την υγεία του, με τον Καλάμπρια να είναι ήδη εκτός.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» πήρε θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, κάτι που είχε να κάνει με συνέπεια από τα χρόνια του στην Λεβερκούζεν, όπου υπήρχε σεζόν που είχε περάσει στην θέση αυτή μέχρι και πάνω από 700 λεπτά.

Η εμφάνισή του ήταν εξαιρετική αν αναλογιστεί κανείς τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής του, το γεγονός ότι δεν έπαιζε στην φυσική του θέση αλλά και ότι έφτασε μέχρι και να σκοράρει.

Μπήκε από ανάγκη και εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή

Ο Τιν Γεντβάι είχε παίξει συνολικά περίπου 200 λεπτά (χωρίς το χθεσινό ματς) τους τελευταίους δύο μήνες. Δύο φορές στα ματς Κυπέλλου με Athens Kallithea και Ατρόμητο, που αγωνίστηκε βασικός και μία ενάντια στον Βόλο, που μπήκε αλλαγή στο φινάλε.

Στη αρχή της σεζόν είχε μπει απλώς αλλαγή στο εντός με την Ρέιντζερς και στο εκτός έδρας ματς με την Σαχτάρ ενώ μετέπειτα έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα κι έπεσε στην ιεραρχία τόσο του Βιτόρια, όσο και του Κόντη που ήρθε μετά.

Παρ' όλα αυτά ο Κροάτης στόπερ δεν απογοητεύτηκε, συνέχισε να είναι εκεί και να δουλεύει περιμένοντας τη στιγμή του για να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Η έλευση του Ράφα Μπενίτεθ τον έβαλε και πάλι στην εξίσωση μαζί με τους υπόλοιπους. Το ματς με του Κυπέλλου στον Ατρόμητο του έδωσε την ευκαιρία να μπει ξανά στις επιλογές του, κάτι που επισφραγίστηκε και με την συμμετοχή του ως αλλαγή στον Βόλο.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα πρέπει να κάνει ακόμα υπομονή, αφού Ίνγκασον, Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν συνέχισαν να είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία, ήρθε η νέα ευκαιρία, μετά τις απώλειες των Κώτσιρα και Καλάμπρια στο δεξί άκρο της άμυνας.

Η ευχέρεια που έχει να παίζει και στην θέση αυτή του έδωσε την έξτρα αυτή ευκαιρία, τα υπόλοιπα τα έκανε η εικόνα του στο χορτάρι.

Ο Γεντβάι έβγαζε πάθος σε κάθε του μονομαχία, δεν δίστασε να τα βάλει με τον Κωνσταντέλια από τον οποίο στην ουσία ηττήθηκε μόνο μία φορά στην φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, όμως ποιος έχει ηττηθεί έστω μία φορά σε ματς από τον «μάγο» του ΠΑΟΚ;

Πέραν από την εξαιρετική του εικόνα αμυντικό, εκείνος έδωσε πολλά και στην επίθεση.

Αρχικά έκλεψε την μπάλα από τον Ζίβκοβιτς στον χώρο του κέντρου με αποτέλεσμα να την πάρει ο Τετέ και να έρθει έτσι το δοκάρι του Βραζιλιάνου στο 27ο λεπτό.

Λίγα λεπτά μετά στο 31' ήταν εκείνος που διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, όταν έδωσε την μπάλα στον Τετέ, εκείνος τράβηξε δύο παίκτες και επέστρεψε την μπάλα με τον Κροάτη, ο οποίος σούταρε στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε στον Μεϊτέ και κατέληξε στην γωνία του Τσιφτσή, που ήταν ανήμπορος να αντιδράσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα επικίνδυνο γύρισμα, μετά από γέμισμα του Σιώπη στην περιοχή, όμως κανείς συμπαίκτης του δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας.

Κάπως έτσι ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πολύ πιθανό χθες να κέρδισε πέραν από τους τρεις βαθμούς κι έναν επιπλέον ποδοσφαιριστή, που είχε παροπλιστεί την φετινή σεζόν μέχρι στιγμής, ο οποίος έδειξε πως συνεχίζει να έχει στο επίπεδο για να πρωταγωνιστεί σε τέτοια παιχνίδια.