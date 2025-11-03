Ο Αστέρας Aktor έφυγε από την τελευταία θέση κι έστειλε εκεί τον ΟΦΗ. Η βαθμολογία της Stoiximan Super League και η επόμενη αγωνιστική.

Ο Αστέρας Aktor σημείωσε σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 και για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας.

Εκεί έστειλε τους Κρητικούς, οι οποίοι μετά και την αφαίρεση βαθμών, εξαιτίας της υπόθεσης του Παπάζογλου, βρίσκονται σε δεινή θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά την ολοκλήρωση της ένατης αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα (9η)

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Αρης 2-1

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3-0

Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)

ΟΜ. ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.)

1. ΠΑΟΚ 23 (19-5)

2. Ολυμπιακός 22 (20-6)

3. ΑΕΚ 19 (10-7)

4. Βόλος 15 (21-10)

----------------------------------------

5. Λεβαδειακός 15 (12-13)

6. Άρης 12(9-11)

7. Κηφισιά 12 (16-15)

8. Παναθηναϊκός 12 (10-8)

----------------------------------------

9. Ατρόμητος 9 (11-11)

10. Παναιτωλικός 8 (9-16)

11. ΑΕΛ Novibet 7 (9-15)

12. Αστέρας AKTOR 6 (12-16)

13. Πανσερραϊκός 5 (5-20)

14. ΟΦΗ 3 (9-19)

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.

H επόμενη αγωνιστική (10η)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Αρης – Αστέρας Τρίπολης (3μμ)

Κηφισιά – Ολυμπιακός (3μμ)

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (5μμ)

ΟΦΗ – ΑΕΚ (5.30μμ)

Ατρόμητος – Βόλος (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.