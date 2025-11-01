Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 74' λόγω αποβολής του Μάνσα σε πέναλτι με το οποίο μείωσε ο Μορόν, αλλά τελικά διατήρησε το προβάδισμά του και επικράτησε 2-1 του Αρη χάρη σε γκολ των Ποντένσε – Ταρέμι.

Τεράστια νίκη από κάθε άποψη για τον Ολυμπιακό αυτή με το 2-1 επί του Άρη με τα γκολ των Ποντένσε και Ταρέμι. Οι δε Ερυθρόλευκοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 74' και μετά έπειτα από την αποβολή του Μάνσα. Ο Άρης έκανε το 2-1 από τα πόδια του Μορόν από τα 11 βήματα.

Ολυμπιακός - Άρης: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Στον Ολυμπιακό χρίστηκαν βασικοί ο στόπερ Μάνσα, ο Μουζακίτης και ο φορ Ταρέμι παίζοντας πίσω από τον Ελ Καμπί. Η διάταξη του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρη στον αγώνα του Φαλήρου: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Μάνσα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι.

Στον Άρη από την άλλη ο Αθανασιάδης ήταν στην εστία του Αρη, με τους Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο και Φαντιγκά να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα της μεσαίας του γραμμής ο Χιμένεθ είχε τους Μόντσου και Ράτσιτς, με τους Γένσεν, Γαλανόπουλο και Σίστο να είναι η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Μορόν.

Καλύτερες φάσεις ο Ολυμπιακός στο πρώτο 45λεπτο αλλά έμεινε το μηδέν

Το πρώτο 45λεπτο για αρκετά λεπτά δεν είχε τη μεγάλη φάση. Για τον Ολυμπιακό στο 2ο λεπτό ο Ποντένσε είχε ένα φάουλ που πέρασε απευθείας έξω. Στο 5ο λεπτό ο Τζολάκης βγήκε σωστά και δυνατά και μπλόκαρε το γύρισμα του Γένσεν ενώ στο 6' ο Αθανασιάδης απομάκρυνε το φάουλ του Τσικίνιο. Στο 8ο λεπτό ο Γένσεν από καλή θέση κόπηκε πάνω στο σουτ του.

Στο 12ο λεπτό ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε σκοράρει πρώτα από το πολύ επικίνδυνο γύρισμα του Ποντένσε που αποκρούστηκε και μετά από την κεφαλιά του Ελ Καμπί που πέρασε εκτός. Στο 13' ο Κοστίνια είχε κεφαλιά που έβγαλε δύσκολα ο Αθανασιάδης. Στο 18' το φάουλ του Μουζακίτη έφυγε έξω. Στο 38' ο Τεχέρο είχε ένα σουτ που κόπηκε σε κόρνερ. Στο 39' ο Σίστο θα έκανε το σουτ που έπεσε και έπιασε ο Τζολάκης στη γωνία του. Στις καθυστερήσεις ο Μόντσου είχε ένα κακό φάουλ που έφυγε πολύ άουτ. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου οι παίκτες των Πειραιωτών ζήτησαν πέναλτι για τράβηγμα στον Ταρέμι ενώ στις καθυστερήσεις ο Ιρανός είχε ψαλιδάκι που πέρασε εκτός. Το πρώτο μέρος έκλεισε τελικώς στο 0-0.

Από λάθος πήγε να γίνει το 0-1 αλλά τελικώς Ποντένσαρος και 1-0!

Στην επανάληψη οι Πειραιώτες κινδύνευσαν να δεχθούν πολύ νωρίς το 0-1 από τον Άρη. Στο 47' πήγε να δεχθεί γκολ ο Ολυμπιακός έπειτα από λανθασμένο κόψιμο με κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μάνσα και τη μπάλα να βρίσκει στα χέρια του και στη συνέχεια στο δοκάρι.

Στο 49' ο Ποντένσε πήρε τη μπάλα, έκανε μία από τις κλασικές του κινήσεις και με εξαιρετκό σουτ έγραψε το 1-0. Στο 56ο λεπτό ο Μουζακίτης έκανε το λάθος, ο Σίστο βγήκε για το γκολ αλλά έπεσε πάνω του και τον έκοψε καίρια ο Κοστίνια.

Χάθηκε η μπάλα με Ποντένσε - Ταρέμι και ήρθε το 2-0

Στο 60ό λεπτό και αφού ο Ποντένσε είχε ήδη χάσει ευκαιρία με σουτ του έφτιαξε τη φάση για το γκολ του Ταρέμι που βρήκε τη μπάλα με δύναμη για το 2-0. Ο Άρης έψαξε την αντίδραση και είχε το δοκάρι έπειτα από το σουτ του Μόντσου στο 70' όπου ο Τζολάκης βρήκε τη μπάλα και την απέκρουσε.

Πέναλτι και αποβολή του Μάνσα και γκολ ο Μορόν για το 2-1

Στο 74ο λεπτό ο Άρης θα έκανε το 2-1 στο Καραϊσκάκη από τα πόδια του Μορόν από την άσπρη βούλα. Ειδικότερα ο Μάνσα αποβλήθηκε έπειτα από υπόδειξη πέναλτι σε βάρος του για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Σούντμπεργκ και ενώ η φάση εξετάστηκε και για οφσάιντ και στη συνέχεια δόθηκε η παράβαση αυτή. Στο 84' ο Αλφαρέλα βρέθηκε ιδιαίτερα κοντά στο 2-2 από κοντά αλλά ο Τζολάκης βγήκε σωστά πάνω του και η μπάλα έφυγε κόρνερ. Ο Άρης θα πίεζε όσο περισσότερο γινόταν για το 2-2 ωστόσο η κατάσταση δεν άλλαξε και οι Ερυθρόλευκοι πήραν μία τεράστια νίκη από βαθμολογικής πλευράς.

Στο 90' ο Γένσεν πήγε να βάλει αυτογκόλ γυρίζοντας τη μπάλα επικίνδυνα προς τα πίσω ενώ λίγο πριν ο Αλφαρέλα και ο Παναγίδης έφτιαξαν φάση για γκολ όπου φάνηκε ότι υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημά της. Στις καθυστερήσεις είχε χαμένο τετ α τετ ο Ζέλσον.

MVP: Ο Ποντένσε. Ο πιο κινητικός παίκτης των γηπεδούχων στο πρώτο 45λεπτο και βέβαια εκείνος που κάνει το 1-0 στην επανάληψη και βρίσκεται στη συνέχεια στο να βγάλει την ασίστ στο 2-0. Ο Πορτογάλος ξεκάθαρα με την τεράστια ποιότητά του μπορεί και κρίνει αγώνες.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Κοστίνια και Ταρέμι. Ο Πορτογάλος παρέμεινε σταθερός και είχε φάσεις με καίρια κοψίματα όπως πάνω στον Σίστο ενώ πήγαινε για γκολ. Ο Ιρανός για άλλον έναν αγώνα βρήκε δίχτυα. Παίκτης που και μισή φάση σκοράρει.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για τους γηπεδούχος θα βάλουμε τον Μάνσα για την αποβολή του και τη φάση του πέναλτι. Από την άλλη οι περισσότεροι μεοσπιθετικοί του Άρη δεν έκαναν τη διαφορά στον αγώνα. Ίσως κάπως να προσπάθησε ο Σίστο αλλά όχι για φοβερά πράγματα ενώ ο Μόντσου΄είχε τη φάση του δοκαριού από την απόκρουση του Τζολάκη.

Η ΓΚΑΦΑ: Εδώ μπαίνουν 2 φάσεις. Χρονικά πρώτα θα βάλουμε τη φάση του 2-0 για την κακή αντίδραση της άμυνας του Άρη. Ποντένσε και Ταρέμι κάνουν ότι θέλουν στη φάση αυτή για να βγει το γκολ. Στη συνέχεια είναι η αποβολή του Μάνσα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Λανθασμένα ο Σίμπερτ δεν δίνει παράβαση - πέναλτι υπέρ του Ταρέμι από το παρατεταμένο τράβηγμα του Αλβάρο. Υπήρχαν και θέματα με υποδείξεις φάουλ αλλά και καρτών. Στη φάση του πέναλτι υπέρ του Άρη υπήρξε εξέταση για οφσάιντ προτού δοθεί οριστικά η παράβααση υπέρ των φιλοξενούμενων.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός την άξιζε τη νίκη και θα μπορούσε να την είχε πάρει σαφώς πιο εύκολα εάν δεν υπήρχε η αποβολή και το πέναλτι σε βάρος του. Ακόμα πάντως και παίζοντας με 10 παίκτες θα μπορούσε να είχε βρει και άλλο γκολ. Ο Άρης ανέβηκε αφότου πήρε το αριθμητικό πλεονέκτημα. Πολύ μεγάλη αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια (66' Ροντινέϊ), Γκαρθία (66' Σιπιόνι), Μουζακίτης (90' Ντιόγκο Νασιμέντο), Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε (75' Πιρόλα) και Ταρέμι (75' Ζέλσον).

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φαντιγκά (81' λ.τρ. Πέρεθ), Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Γαλανόπουλος (65' Παναγίδης), Σίστο (65' Μορουτσάν) και Μορόν (81' Αλφαρέλα).