Εχοντας πρωταγωνιστή τον Οζντόεφ που σκόραρε δις, ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 5-0 τον Πανσερραϊκό, έχοντας «καθαρίσει» ουσιαστικά τη νίκη από το 16', όταν προηγήθηκε με 2-0 - Τέταρτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα, έκτη συνολικά για τον πρωτοπόρο Δικέφαλο του Βορρά.

Περίπατος για τον ΠΑΟΚ στην ασπρόμαυρη πόλη των Σερρών, όπου πέτυχε την έκτη σερί νίκη σ’ όλες τις διοργανώσεις με το εντυπωσιακό 5-0 επί του Πανσερραϊκού και επέστρεψε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως αναφέραμε στο Gazzetta από το πρωί της Κυριακής (2/11), είχε να διαχειριστεί μια τριάδα αγώνων (Πανσερραϊκός – Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός), λογικά είδαμε να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην σημερινή ενδεκάδα του «Δικεφάλου» από την οποία απουσίαζε ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς και οι τραυματίες Καμαρά, Πέλκας, και ο Λόβρεν που έμεινε εκτός αποστολής λόγω μια ίωσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή είχε να κάνει με την επιστροφή του Γίρι Παβλένκα, αντί του Αντώνη Τσιφτσή, κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Κατά τα άλλα, ο Σουαλιό Μεϊτέ κατέγραψε τη δέκατη όγδοη συμμετοχή του, παραμένοντας βασικότατη επιλογή για τον Ρουμάνο προπονητή του «Δικέφαλου», που έδωσε φανέλα βασικού στον Γκρεγκ Τέιλορ, αντί του Ράχμαν Μπαμπα και στον Φεντόρ Τσάλοφ, αντί του Γιώργος Γιακουμάκης δεν ήταν 100% έτοιμος, λόγω μιας ίωσης, που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Ο γηπεδούχος Πανσερραϊκός παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν ήταν διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Λύρατζης (αποβολή), Ντε Μάρκο, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, Νούνελι (κάρτες), ο Καρέλης αντιμετώπισε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και έμεινε εκτός, ενώ τραυματίες παραμένουν οι Λεό, Γκαλβάν και Αρμουγκόμ.

Τα «λιοντάρια» ξεκίνησαν με τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια, τους Γεωργιάδη-Καλίνιν στα άκρα της άμυνας και Γκελασβίλι-Καρασαλίδη στα στόπερ. Ο Δοϊρανλής μαζί με τον Γκιγιόμιε ήταν στη μεσαία γραμμή, με τους Μπρουκς, Μπανζάκι και Ιβαν να είναι στην τριάδα πίσω από τον Μάρας.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε φουριόζος

Στο περσινό Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ το αυτογκόλ του Ντάβιντσον μόλις στο 4ο λεπτό έβαλε τους «ασπρόμαυρους» μπροστά στο σκορ κα άνοιξε το δρόμο προς μια εύκολη επικράτηση της ομάδας του Λουτσέσκου με 4-1. Φέτος, ένα λεπτό νωρίτερα, το αυτογκόλ του Καρασαλίδη έβαλε μπροστά τους τυπικά φιλοξενούμενους στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών. Η ιστορία επαναλήφθηκε…

Ο «Δικέφαλος» μπήκε φουριόζος και με την συμπλήρωση είκοσι λεπτών ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Μόλις στο 3’ ο Τάισον άνοιξε στα δεξιά για τον Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρος γύρισε και οι Καρασαλίδης, Γκελασβίλι μπερδεύτηκαν στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Το αυτογκόλ χρεώθηκε στον Καρασαλίδη.

Στο πρώτο 20λεπτο ήταν μπροστά με 2-0

Μια εβδομάδα νωρίτερα, στο ματς με τον ΝΠΣ Βόλος ήταν η ασίστ του Τέιλορ έχρισε σκόρερ τον Οζντόεφ. Η ιστορία επαναλήφθηκε και στις Σέρρες. Ο Σκωτσέζος μπακ ανέβηκε στην πλευρά, γύρισε την μπάλα στον Ρώσο χαφ, ο οποίος με αριστερό σουτ «κεραυνοβόλησε» τον Τιναλίνι για το 0-2.

Οι «ασπρόμαυροι» διαχειρίστηκαν το υπέρ τους προβάδισμα με σχετική άνεση, η κατοχή έφτασε άνω του 70% για τους παίκτες του Λουτσέσκου (28%-72% για την ακρίβεια) με εξαίρεση τη φάση του 44ου λεπτού και την ασυνεννοησία ανάμεσα σε Παβλένκα και Τέιλορ, που επέτρεψε στον Μάρας να μπει ανάμεσα τους και με πλασέ να στείλει την μπάλα στο κάθετο δοκάρι της εστίας.

Το «καθάρισε» με τρία υπέροχα γκολ

O Πανσερραϊκός μπήκε καλύτερα στο β’ μέρος, απείλησε μια – δύο φορές με τον Μάρας την εστία του Παβλένκα, ωστόσο ο ΠΑΟΚ, μετά και τις αλλαγές του Λουτσέσκου, με την είσοδο των Ιβανούσετς (έπαιξε ως δεξί εξτρέμ) και Γιακουμάκη, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης και έφτασε άνετα στο 4-0, χάρη στο δεύτερο γκολ του Οζντόεφ και του Γιακουμάκη.

Με την κατοχή να πέφτει κοντά στο 64%-36% υπέρ του «Δικεφάλου» ήταν ο Ιβανούσετς, ο οποίος στο 73ο λεπτό από δεξιά έκανε γλυκιά σέντρα και ο Οζντόεφ από το ύψος του πέναλτι με αριστερό σουτ έγραψε το 3-0.

Ο Λουτσέσκου απέσυρε και τον Μεϊτέ, έριξε στο ματς τον Μπιάνκο, προτού έρθει ο Κωνσταντέλιας να ανοίξει στον Τάισον κι αυτός να γυρίσει στον Γιακουμάκη, ο οποίος με πλασέ στην κίνησε και σε κενή εστία έκανε το 4-0. Όμως, το καλύτερο γκολ ήταν το πέμπτο από τον Μπιάνκο. Στο 88ο λεπτό ο Ιταλός με δεξί φαλτσαριστό σουτ από τα 30 μέτρα έστειλε τη μπάλα συστημένη στο αριστερό παραθυράκι του Τιναλίνι για το 5-0! Το πρώτο γκολ του 22χρονου χαφ με την ασπρόμαυρη φανέλα ήταν άκρως εντυπωσιακό!

MVP: Αυτό να έχει πετύχει σε δυο σερί ματς δυο γκολ ο Οζντόεφ δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί στην καριέρα του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Εξαιρετικός ο Κωνσταντέλιας για ένα ακόμη ματς, έστω και αν δεν σκόραρε.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η άμυνα του Πανσερραϊκού παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση.

Η ΓΚΑΦΑ: Η ασυνεννοησία Καρασαλίδη και Γκελασβίλι στοίχησε στον Πανσερραϊκό στην πρώτη φάση του ματς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τζήλος είχε ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ δίχως καμία δύσκολη φάση. Πάντως, πέντε λεπτά για να διαπιστώσουμε ότι ένα γκολ μετράει ή όχι είναι πολύς (χαμένος) χρόνος…

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε μόνος πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος. Το έκανε με την έκτη σερί νίκη του σ’ όλες τις διοργανώσεις, όπου έφτασε να μετράει 20 γκολ. Τι άλλο να κάνουν στο καλύτερο διάστημα της σεζόν έως τώρα οι ασπρόμαυροι;

Πανσερραϊκός (Κριστιάντο Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης (83' Ουαγκέ), Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν (76' Τσαούσης), Δοϊρανλής (64' Ομεονγκά), Γκιγιόμιε, Μπρουκς, Μπανζάκι (64' Μασκαν΄κης), Ιβάν (76' Γκριν), Μάρας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (76' Μπιάνκο), Οζντόεφ (82' Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ (68' Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας, Τάισον (82' Μπέρδος), Τσάλοφ (68' Γιακουμάκης)