Με Κωνσταντέλια και Τάισον η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Με δύο σημαντικές επιστροφές στο αρχικό σχήμα παρατάσσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της Super League Greece.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Τάισον επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα της ομάδας, δίνοντας διαφορετική δυναμική στη μεσοεπιθετική γραμμή του Δικεφάλου.
Στο κέντρο της άμυνας επανέρχεται ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος θα αποτελέσει το δίδυμο των στόπερ μαζί με τον Τόμας Κεντζιόρα. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Χόρχε Σάντσες καλύπτει το κενό του τραυματία Τζόντζο Κένι, ενώ στο αριστερό άκρο διατηρεί τη θέση του ο Μπάμπα Ράχμαν.
Στη μεσαία γραμμή, με τον Σουαλιό Μεϊτέ να μην βρίσκεται στο 100% της ετοιμότητάς του, το δίδυμο των εσωτερικών μέσων παραμένει το ίδιο, με τους Μαγκομέντ Οζντόεφ και Χρήστο Ζαφείρη.
Στη μεσοεπιθετική γραμμή, ο Δημήτρης Χατσίδης ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Κωνσταντέλιας αναλαμβάνει τον ρόλο του επιτελικού μέσου και ο Τάισον καλύπτει την αριστερή πλευρά.
Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Γερεμέγεφ, με τον ΠΑΟΚ να επιδιώκει από νωρίς τον έλεγχο του ρυθμού και να αξιοποιήσει την ποιότητα της μεσοεπιθετικής του γραμμής.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PAOKLEV #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/NkjkGxjkm6— PAOK FC (@PAOK_FC) March 15, 2026
