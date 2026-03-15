Με Κωνσταντέλια και Τάισον η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Με Κωνσταντέλια και Τάισον η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Τάισον

bet365

Με Κωνσταντέλια και Τάισον στο αρχικό σχήμα ο ΠΑΟΚ κόντρα στο Λεβαδειακό. Επιστροφή Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας, βασικός ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Με δύο σημαντικές επιστροφές στο αρχικό σχήμα παρατάσσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της Super League Greece.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Τάισον επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα της ομάδας, δίνοντας διαφορετική δυναμική στη μεσοεπιθετική γραμμή του Δικεφάλου.

Στο κέντρο της άμυνας επανέρχεται ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος θα αποτελέσει το δίδυμο των στόπερ μαζί με τον Τόμας Κεντζιόρα. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Χόρχε Σάντσες καλύπτει το κενό του τραυματία Τζόντζο Κένι, ενώ στο αριστερό άκρο διατηρεί τη θέση του ο Μπάμπα Ράχμαν.

Στη μεσαία γραμμή, με τον Σουαλιό Μεϊτέ να μην βρίσκεται στο 100% της ετοιμότητάς του, το δίδυμο των εσωτερικών μέσων παραμένει το ίδιο, με τους Μαγκομέντ Οζντόεφ και Χρήστο Ζαφείρη.

 

Στη μεσοεπιθετική γραμμή, ο Δημήτρης Χατσίδης ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Κωνσταντέλιας αναλαμβάνει τον ρόλο του επιτελικού μέσου και ο Τάισον καλύπτει την αριστερή πλευρά.

Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Γερεμέγεφ, με τον ΠΑΟΚ να επιδιώκει από νωρίς τον έλεγχο του ρυθμού και να αξιοποιήσει την ποιότητα της μεσοεπιθετικής του γραμμής.

@Photo credits: eurokinissi
     

