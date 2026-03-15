Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή (15/03) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι πλούσιο τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα

Αρχικά, η 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ρίχνει αυλαία σήμερα με τέσσερα αναμετρήσεις. Η δράση ξεκινάει στις 16:00 με τη Κηφισιά να υποδέχεται τον Βόλο (Cosmote Sport 1). Αργότερα στις 18:00 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Λεβαδειακό (Nova Sports Prime) και στις 19:30 ο Ατρόμητος στο Περιστέρι την ΑΕΚ (Nova Sports 2). Τέλος στις 21:00 ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί στην Λεωφόρο με τον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1).

Στην Premier League η Κρίσταλ Πάλας θα φιλοξενήσει στις 16:00 τη Λιντς (Nova Sports 2). Την ίδια ώρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί με την Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League), η Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Φούλαμ (Nova Sports 5) και στις 18:30 η Λίβερπουλ με την Τότεναμ (Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Μαγιόρκα θα υποδεχθεί την Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1), η Μπαρτσελόνα την Σεβίλλη (17:15, Nova Sports 1), η Μπέτις την Θέλτα (19:30, Nova Sports 1) και η Ρεάλ Σοσιεδάδ την Οσασούνα (22:00, Nova Sports 1).

Στην Ιταλία και τη Serie A η Βερόνα θα φιλοξενήσει την Τζένοα (13:30, Cosmote Sport 2), η Πίζα την Κάλιαρι (16:00, Cosmote Sport 3), η Σασουόλο τη Μπολόνια (16:00, Cosmote Sport 2), η Κόμο τη Ρόμα (19:00, Cosmote Sport 2) και η Λάτσιο τη Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 2)

Στη Bundesliga η Βέρντερ Βρέμης θα αναμετρηθεί με την Μάιντζ (16:30, Nova Sports Start), η Φράιμπουργκ με την Ουνιόν Βερολίνου (18:30, Nova Sports 2) και η Στουτγκάρδη με τη Λειψία (20:30, Nova Sports 4).

Στα υπόλοιπα πρωτάθλημα της Ευρώπης η Φέγενορντ υποδέχεται την Εξέλσιορ (15:30, Nova Sports 4), η Ρίο Άβε την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:00, Cosmote Sport 3) και η Πόρτο τη Μορεϊρένσε (22:30, Cosmote Sport 3).

Στο μπάσκετ η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Αρχικά ο Κολοσσός Ρόδου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή (12:45, ERT Sports), ο Πανιώνιος τον Ολυμπιακό (13:00, ΕΡΤ2) και ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2). Στο NBA οι Θάντερ θα φιλοξενήσουν στην Οκλαχόμα τους Τίμπεργουλβς (19:00, Cosmote Sport 5) και οι Μπακς στο Μιλγουόκι τους Πέισερς (21:00, Cosmote Sport 4).

Στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ για το κύπελλο Γυναικών (18:15, ΕΡΤ2), ενώ στο πόλο με τον Πανιώνιο για την Α1 Ανδρών (18:15, ERT Sports 4). Στο βόλεϊ ο Πανιώνιος θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς για τη Volley League Γυναικών (19:30, ERT Sports 1) και παράλληλα, οι αιώνιοι θα έρθουν αντιμέτωποι στο πόλο για την 1η αγωνιστική των play-offs του πρωταθλήματος (17:15, Mega News).

Τέλος στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix στη Κίνα, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συχνότητα του ANT1+.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης για σήμερα, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στις 23:00 με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε στη Super League αυτό το διήμερο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας