Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: «Το Ξέρεις από μπάλα;», το Λίβερπουλ - Τότεναμ και οι «μάχες» στη Superleague
Κυριακή (15/03) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι πλούσιο τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα
Αρχικά, η 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ρίχνει αυλαία σήμερα με τέσσερα αναμετρήσεις. Η δράση ξεκινάει στις 16:00 με τη Κηφισιά να υποδέχεται τον Βόλο (Cosmote Sport 1). Αργότερα στις 18:00 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Λεβαδειακό (Nova Sports Prime) και στις 19:30 ο Ατρόμητος στο Περιστέρι την ΑΕΚ (Nova Sports 2). Τέλος στις 21:00 ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί στην Λεωφόρο με τον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1).
Στην Premier League η Κρίσταλ Πάλας θα φιλοξενήσει στις 16:00 τη Λιντς (Nova Sports 2). Την ίδια ώρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί με την Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League), η Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Φούλαμ (Nova Sports 5) και στις 18:30 η Λίβερπουλ με την Τότεναμ (Nova Sports Premier League).
Στην Ισπανία και τη La Liga η Μαγιόρκα θα υποδεχθεί την Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1), η Μπαρτσελόνα την Σεβίλλη (17:15, Nova Sports 1), η Μπέτις την Θέλτα (19:30, Nova Sports 1) και η Ρεάλ Σοσιεδάδ την Οσασούνα (22:00, Nova Sports 1).
Στην Ιταλία και τη Serie A η Βερόνα θα φιλοξενήσει την Τζένοα (13:30, Cosmote Sport 2), η Πίζα την Κάλιαρι (16:00, Cosmote Sport 3), η Σασουόλο τη Μπολόνια (16:00, Cosmote Sport 2), η Κόμο τη Ρόμα (19:00, Cosmote Sport 2) και η Λάτσιο τη Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 2)
Στη Bundesliga η Βέρντερ Βρέμης θα αναμετρηθεί με την Μάιντζ (16:30, Nova Sports Start), η Φράιμπουργκ με την Ουνιόν Βερολίνου (18:30, Nova Sports 2) και η Στουτγκάρδη με τη Λειψία (20:30, Nova Sports 4).
Στα υπόλοιπα πρωτάθλημα της Ευρώπης η Φέγενορντ υποδέχεται την Εξέλσιορ (15:30, Nova Sports 4), η Ρίο Άβε την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:00, Cosmote Sport 3) και η Πόρτο τη Μορεϊρένσε (22:30, Cosmote Sport 3).
Στο μπάσκετ η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Αρχικά ο Κολοσσός Ρόδου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή (12:45, ERT Sports), ο Πανιώνιος τον Ολυμπιακό (13:00, ΕΡΤ2) και ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2). Στο NBA οι Θάντερ θα φιλοξενήσουν στην Οκλαχόμα τους Τίμπεργουλβς (19:00, Cosmote Sport 5) και οι Μπακς στο Μιλγουόκι τους Πέισερς (21:00, Cosmote Sport 4).
Στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ για το κύπελλο Γυναικών (18:15, ΕΡΤ2), ενώ στο πόλο με τον Πανιώνιο για την Α1 Ανδρών (18:15, ERT Sports 4). Στο βόλεϊ ο Πανιώνιος θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς για τη Volley League Γυναικών (19:30, ERT Sports 1) και παράλληλα, οι αιώνιοι θα έρθουν αντιμέτωποι στο πόλο για την 1η αγωνιστική των play-offs του πρωταθλήματος (17:15, Mega News).
Τέλος στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix στη Κίνα, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συχνότητα του ANT1+.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης για σήμερα, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στις 23:00 με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε στη Super League αυτό το διήμερο.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Grand Prix Κίνας (09:00, ANT1+)
- Κολοσσός - Ηρακλής (12:45, ERT Sports 1)
- Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00, ΕΡΤ2)
- Βερόνα - Τζένοα (13:30, Cosmote Sport 2)
- Μαγιόρκα - Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1)
- Φέγενορντ - Εξέλσιορ (15:30, Nova Sports 4)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα (16:00, Nova Sports Premier League)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ (16:00, Nova Sports 5)
- Κρίσταλ Πάλας - Λιντς (16:00, Nova Sports 2)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2)
- Πίζα - Κάλιαρι (16:00, Cosmote Sport 3)
- Σασουόλο - Μπολόνια (16:00, Cosmote Sport 2)
- Βόλος - Κηφισιά (16:00, Cosmote Sport 1)
- Βέρντερ Βρέμης - Μάιντζ (16:30, Nova Sports Start)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (17:15, Mega News)
- Μπαρτσελόνα - Σεβίλλη (17:15, Nova Sports 1)
- ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (18:00, Nova Sports Prime)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15, ΕΡΤ2)
- ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (18:15, ERT Sports 4)
- Λίβερπουλ - Τότεναμ (18:30, Nova Sports Premier League)
- Φράιμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου (18:30, Nova Sports 3)
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μινεσότα Τίμπεργουλβς (19:00, Cosmote Sport 5)
- Κόμο - Ρόμα (19:00, Cosmote Sport 2)
- Ατρόμητος - ΑΕΚ (19:30, Nova Sports 2)
- Μπέτις - Θέλτα (19:30, Nova Sports 1)
- Πανιώνιος - ΖΑΟΝ Κηφισιάς (19:30, ERT Sports 1)
- Ρίο Άβε - Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:00, Cosmote Sport 3)
- Στουτγκάρδη - Λειψία (20:30, Nova Sports 4)
- Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (21:00, Cosmote Sport 1)
- Μιλγουόκι Μπακς - Ιντιάνα Πέισερς (21:00, Cosmote Sport 4)
- Λάτσιο - Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 2)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ - Οσασούνα (22:00, Nova Sports 1)
- Πόρτο - Μορεϊρένσε (22:30, Cosmote Sport 3)
- Ξέρεις από μπάλα (23:00, Gazzetta Youtube)
