Superleague, η βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός, χαμός στη... μάχη της ουράς!

Το... πρώτο πιάτο του Σαββάτου όσο αφορά τη βαθμολογία έφερε τον Ολυμπιακό μόνο πρώτο, τον Άρη να έχει εκκρεμότητες ως την τελευταία αγωνιστική και τον Πανσερραϊκό με τον Αστέρα Τρίπολης να παίρνουν πολύτιμες ανάσες.

Με τη νίκη του στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έχοντας ματς περισσότερο βρέθηκε στο +1 από την Ένωση, η οποία το απόγευμα της Κυριακής δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Πλέον ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 3η θέση και το -3 από τον Ολυμπιακό, τον οποίο όμως μπορεί να… πιάσει και πάλι βαθμολογικά αν επικρατήσει στην Τούμπα του Λεβαδειακού.

Ο Άρης δεν κατάφερε μια αγωνιστική πριν το φινάλε να… κλείσει μια και καλή θέση για το γκρουπ «5-8». Λογικά οι Θεσσαλονικείς θα είναι εκεί με την λήξη της κανονικής περιόδου, όμως μια αγωνιστική πριν το φινάλε μετά το 0-0 στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό, δεν κατάφεραν μαθηματικά να πετύχουν τον στόχο τους, αν τους βοηθούσαν και τα αποτελέσματα της Κυριακής!

Στο ματς «ο θάνατός σου, η ζωή μου» που έγινε στη Λάρισα δεν υπήρξε νικητής (1-1). O Aστέρας Τρίπολης μετά από ένα σερί τεσσάρων ηττών και απογοητευτικών εμφανίσεων πήρε ένα πολύτιμο βαθμό, ενώ από την άλλη η ΑΕΛ Novibet παραμένει για έκτο σερί παιχνίδι χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης και προφανώς ο βαθμός δεν είναι ό,τι καλύτερο σε μια εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο που έχει ίδιους στόχους.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Αρης 0-0

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος (4μμ)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)

Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 57

2. AEK 56 (24 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 54 (24 αγ.)

4. Παναθηναϊκός 45 (24 αγ.)

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39 (24 αγ.)

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29

8. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

--------------------------------------

9. Βόλος 28 (24 αγ.)

10. Παναιτωλικός 24 (24 αγ.)

11. Κηφισιά 24 (24 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16

H επόμενη αγωνιστική (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 7ΜΜ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.



