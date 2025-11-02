Ο καταπληκτικός Λεβαδειακός είναι ασταμάτητος! Οι Βοιωτοί με όμορφο ποδόσφαιρο πέρασαν νικηφόρα κι από τη Λάρισα, επικράτησαν 2-0 της ΑΕΛ Νovibet (Πεντρόσο, Συμελίδης) κι απολαμβάνουν την παρουσία τους στην πρώτη 4άδα! Δυο δοκάρια με τον Πασά οι «βυσσινί».

Μαγικός Λεβαδειακός πηγαίνει από νίκη σε νίκη. Οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησαν και μέσα στην Λάρισα της ΑΕΛ Novibet με 2-0 και έφτασαν στους 15 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι «βυσσινί» από την πλευρά τους έμειναν στους 7 και την 11η θέση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Στέλιος Μαλεζάς κατέβασε την ΑΕΛ Novibet με 4-2-3-1 και τον Μελίσσα στο τέρμα, τον Παπαγεωργίου δεξί μπακ και τον Κοσονού αριστερό, ενώ στόπερ ήταν οι Μπαγκαλιάνης και Τσάκλα. Αμυντικά χαφ ξεκίνησαν οι Πέρες με τον Ατανάσοφ με τον Χατζηστραβό σεκάριμ, τον Μούργο δεξί εξτρέμ, τον Ουάρντα αριστερό και τον Πασά σέντερ φορ.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος από την πλευρά του, κατέβασε τον Λεβαδειακό επίσης με 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν στο τέρμα, τον Τσάπρα δεξί μπακ, τον Βήχο αριστερό και τους Μάγκουσον και Λιάγκα στα στόπερ. Ο Κωστή με τον Τσοκάι ήταν τα αμυντικά χαφ, ο Μπάλτσι πίσω από τον Πεντρόσο με τον Παλάσιος δεξί εξτρέμ και τον Βέρμπιτς αριστερό.

Εξαιρετικό πρώτο μέρος με κυριαρχία του Λεβαδειακού

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο χωρίς όμως να έχουν την μεγάλη ευκαιρία και μετά οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα πετυχαίνοντας ένα γκολ και χάνοντας μοναδικές ευκαιρίες για περισσότερα.

Γκολ Πεντρόσο και μετά η μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη

Μετά το πρώτο τέταρτο όπως αναφέραμε οι Βοιωτοί όχι απλά ισορρόπησαν αλλά ανέλαβαν τα ηνία και στο 17' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Αρχικά ο Μελίσσας έδιωξε ωραία την μπάλα σερ σουτ του Κωστή και στην συνέχεια με νέο σουτ και κόντρα αυτή έφτασε στον Πεντρόσο που με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι μετά το το γκολ κυριάρχησαν απόλυτα και στο 24' ο Τσάκλα την τελευταία στιγμή πρόλαβε τον Πεντρόσο και έδιωξε πριν σε κενό το τέρμα κάνει το 0-2, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης δεν πρόλαβε την μπάλα σε γύρισμα του Παλάσιος ενώ ήταν πάλι προ κενής εστίας.

Μπορούσε την ισοφάριση με δοκάρι του Πασά οι γηπεδούχοι

Στο τελευταίο πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο και απείλησαν τους φιλοξενούμενους με μεγαλύτερη ευκαιρία αυτή που έχασαν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πασά με γυριστό να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Καλύτερη η ΑΕΛ Novibet στο δεύτερο, έχασε ευκαιρίες με μεγαλύτερη νέο δοκάρι του Πασά

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα και πήραν τα ηνία του ματς με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να απειλήσουν στην κόντρα. Αρχικά η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ανήκε στον Κωστή που στο 50' μπήκε ωραία στην περιοχή, έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Μελίσσα.

Δύο λεπτά αργότερα ο Πασάς απείλησε και πάλι με τον έμπειρο επιθετικό να στέλνει με γυριστή κεφαλιά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν. Ο έμπειρος τερματοφύλακας στο 67' έκανε εξαιρετική επέμβαση στο δύσκολο σουτ του Τούπτα.

Ο Συμελίδης στις καθυστερήσεις το 0-2

Ο Λεβαδειακός με τον Παλάσιος στο 78' προσπάθησε να κάνει το 0-2, αλλά ο Μελίσσας ήταν και πάλι εκεί. Με τους γηπεδούχους να παίζουν από το 80' με παίκτη λιγότερο γιατί τραυματίστηκε ο Σαγάλ και είχαν γίνει όλες οι αλλαγές από τον Στέλιο Μαλεζά ο Λεβαδειακός κατάφερε στις καθυστερήσεις να κάνει το 2-0 με τον Συμελίδη μετά από νέα απόκρουση του Μελίσσα σε σουτ του Λαγιούς να σκοράρει με άνεση...

MAN OF THE MATCH: Θα βάλουμε τον Κωστή αδικώντας τους υπόλοιπους καθώς όλος ο Λεβαδειακός ήταν εξαιρετικός και σήμερα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Εδώ θα μπουν από την ΑΕΛ Novibet ο Μελίσσας που και πάλι ήταν εξαιρετικός και ο Πασάς που είχε δύο δοκάρια και από τον Λεβαδειακό ο Παλάσιος και ο Πεντρόσο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Πέρες που ως αμυντικό χαφ δεν μπορούσε να σταματήσει τους φιλοξενούμενους στον χώρο του κέντρου.

Η ΓΚΑΦΑ: Δεν υπήρξε κάποια μεγάλη γκάφα στο ματς που να έκρινε κάτι.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Κατοίκος είχε εύκολο έργο και σε καμία περίπτωση δεν έκρινε το ματς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η ΑΕΛ Novibet έδειξε και κόντρα στον Λεβαδειακό πως έχει ανέβει, αλλά οι Βοιωτοί φέτος δεν πιάνονται. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δεν σταματιέται και πραγματικά παίζει ίσως και το καλύτερο ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα.

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοσονού, Ατανάσοφ, Πέρεζ (80′ Στάικος), Χατζηστραβός (53′ Τούπτα), Ουάρντα (80′ Γιούσης), Μούργος (53′ Σαγάλ), Πασάς (71′ Γκαράτε).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτζι (73′ Λαγιούς), Παλάσιος (90’+1′ Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (60′ Συμελίδης), Πεντρόζο (73′ Όζμπολτ).