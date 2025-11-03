Βόλος, Σούντγκρεν: «Ντροπή σου», μήνυση της ΠΑΕ στον Σουηδό

Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν και υπέβαλε μήνυση κατά του Σουηδού.

Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση και δεν άφησε αναπάντητα τα όσα δήλωσε σε μέσο της πατρίδας του ο Ντάνιελ Σούνγκρεν.

Η ομάδα της Μαγνησίας επισημαίνει ότι υπέβαλε μήνυση κατά του Σουηδού αριστερού μπακ και τον καλεί να αποδείξει όσα ισχυρίστηκε. Καταλήγει, μάλιστα, με μία φράση στα αγγλικά, λέγοντας «ντροπή σου Σούντγκρεν».

Ο Βόλος καλεί τον παίκτη, λοιπόν, ν' αποδείξει όσα είπε, αλλά πηγαίνει κι ένα βήμα πιο μακριά, τονίζοντας ότι θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να πει αυτά τα πράγματα στους συμπατριώτες του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».