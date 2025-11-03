Με ηγέτη τον Μπαρτόλο που πέτυχε δυο καταπληκτικά γκολ στο β' ημίχρονο και φανταστικό Τσίκο, ο Αστέρας AKTOR νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 52' λόγω αποβολής του Νους και έμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αντίδραση για τον Αστέρα AKTOR και ήττα - μαχαιριά για τον ΟΦΗ. Oι Αρκάδες μετά από 13 παιχνίδια επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε των Κρητικών στην Τρίπολη με 3-0, χάρη στα γκολ των εξαιρετικών Τσίκο και Μπαρτόλο, ο οποίος σκόραρε δις. «Κρέμασε» την ομάδα του με νέα αποβολή ο Νους.

Στους 6 βαθμούς οι 12οι Κιτρινομπλέ, έμειναν ουραγοί οι Ασπρόμαυροι με 3 πόντους, ενώ εκκρεμεί η κατάσταση για την τιμωρία αφαίρεσης τριών βαθμών λόγω της υπόθεσης Παπάζογλου, για την οποία ο Όμιλος έχει προσφύγει στο CAS.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Κρις Κόουλμαν, όσο κι ο Χρήστος Κόντης παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1. Για τον Αστέρα AKTOR ο Παπαδόπουλος ήταν στην εστία, με τους Άλχο, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Σιλά μπροστά του. Γιαμπλόνσκι - Τσίκο στα χαφ, με τον Μπαρτόλο στο «10». Καλτσάς - Κετού εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Από πλευράς ΟΦΗ ο Χριστογεώργος ήταν στην εστία, με τον Μαρινάκη δεξί μπακ, Λαμπρόπουλο - Κρίζμανιτς στόπερ και τον μεσοεπιθετικό Αποστολάκη σε ρόλο αριστερού μπακ. Καραχάλιος - Ανδρούτσος χαφ, Σενγκέλια - Νους εξτρέμ και ο Φούντας είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Σαλσέδο.

Ανώτερος ο Αστέρας, «ζωγραφιά» του Τσίκο για το 1-0

Εξ αρχής ο Αστέρας AKTOR ήταν ανώτερος, πίεσε τον ΟΦΗ και έπαιξε πολύ από τα άκρα. Στο 4' ο Σιλά έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γιαμπλόνσκι αστόχησε με κεφαλιά από κοντά. Ο Αφρικανός μπακ έβγαλε και δεύτερο καλό γέμισμα στο 11' αλλά ο Μπαρτόλο δε βρήκε εστία από το δεύτερο δοκάρι.

Οι Αρκάδες βρήκαν το γκολ που άξιζαν στο 23ο λεπτό, με... τηλεκατευθυνόμενο μακρινό σουτ του εξαιρετικού Τσίκο και το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

«Κρέμασε» (ξανά) τον ΟΦΗ ο Νους, «καθάρισε» ο Μπαρτόλο

Στο 52ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Τιάγκο Νους για ακόμα μια φορά «κρέμασε» την ομάδα του, καθώς αποβλήθηκε με «φθηνή» δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Καλτσά. Με δέκα παίκτες οι Κρητικοί είχαν την καλύτερη τους ευκαιρία με το δυνατό αριστερό σουτ του Αποστολάκη.

Στη συνέχεια «καθάρισε» ο Μπαρτόλο με δυο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά. Στο 71' ο Αργεντινός έκανε το 2-0 με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 76' συνεργάστηκαν οι δυο κορυφαίοι του γηπέδου. Ο Τσίκο έκλεψε την μπάλα, έκανε το γύρισμα και ο Μπαρτόλο με πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το τελικό 3-0.

MVP: Ο Τιάγκο Νους έκανε φανταστικό παιχνίδι, έβγαλε πολλή ενέργεια, πρέσαρε και πέτυχε δυο γκολ στο δεύτερο μέρος.

Στο ύψος του: Στα... δεκαδικά δεν είναι MVP ο Τσίκο, ο οποίος έχει κάνει κυριαρχικό ματς στον άξονα. Άνοιξε το σκορ με γκολάρα και έπειτα από δικό του κλέψιμο και ασίστ ήρθε το 3-0.

Αδύναμος κρίκος: Αυτός που... έσπασε. Ο Τιάγκο Νους αποβλήθηκε νωρίς και χωρίς λόγο, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες σχεδόν σε όλο το δεύτερο μέρος.

Γκάφα: H καθοριστική αποβολή του Νους.

Στραγάλι: Διαιτησία χωρίς αξιοσημείωτα λάθη από τον Πολυχρόνη. Σωστή δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Νους, ενώ δεν υπήρχε φάση που χρειάστηκε να επέμβει ο VAR.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ανώτερος Αστέρας AKTOR πήρε μια νίκη που την είχε ανάγκη και το πιο σημαντικό ήταν το επίπεδο της εμφάνισης του. Κακός ο ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Κόντη, όμως υπάρχει ο παράγοντας της αποβολής τους Νους.