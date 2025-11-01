Με γκολ των Παντελίδη και Αντόνισε στα πρώτα δέκα λεπτά του β΄ μέρους, η Κηφισιά που είχε κορυφαίο τον Πόμπο και μόνιμη πηγή κινδύνων τον Τεττέη νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο που μείωσε στο 79' με τον εξαιρετικό Τσαντίλα και πέτυχε τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της.

Θρίαμβος για την Κηφισιά στο Περιστέρι! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1 και με το τρίτο της τρίποντο ανέβηκε στους 12 βαθμούς, όσους έχουν Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός, που «συγκατοικούν» στους 12 βαθμούς, με το Τριφύλλι και τους Βοιωτούς να έχουν ματς λιγότερο. Στους 9 πόντους έμειναν οι γηπεδούχοι.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Λεωνίδας Βόκολο, όσο και ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1. Για τον Ατρόμητο ο Χουτεσιώτης ήταν στην εστία, με τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Τσακμάκη και Παπαδόπουλο μπροστά του. Καραμάνης - Μουτουσαμί χαφ, με τον Μίχορλ στο «10». Γιουμπιτάνα - Μπάκου εξτρέμ και φορ ο Οζέγκοβιτς.

Για την Κηφισιά ο Ραμίρεζ ήταν στην εστία, με τους Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι και Λαρουσί στην άμυνα. Έμπο και Βιγιαφάνιες χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Αντόνισε - Παντελίδης εξτρέμ και ο Τεττέη φορ.

Ανώτερη η Κηφισιά, φωνές του Ατρόμητου για τη διαιτησία

Στο πρώτο μέρος η Κηφισιά είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δημιούργησε φάσεις και ο Ατρόμητος προσπαθούσε να «χτυπήσει» στο χώρο που του άφηναν οι φιλοξενούμενοι.

Στο 6ο λεπτό ο Χουτεσιώτες απέκρουσε με δυσκολία το σουτ του Πόμπο και στο 8' ο Πόκορνι από κοντά σούταρε στα σώματα. Στο 9' έπειτα από λάθος του Λαρουσί ο Βιγιαφάνιες έκανε φάουλ στον Οζέγκοβιτς στο όριο της περιοχής, ο VAR Ζαμπαλάς κάλεσε τον διαιτητή Ευαγγέλου να τσεκάρει τη φάση για πέναλτι, όμως ο ρέφερι επέμεινε στην απόφαση του.

Στο 16' ο Πόμπο έπιασε καλό σουτ εκτός περιοχής αλλά δε βρήκε εστία και στο 17' ο Παντελίδης από καλό σημείο εκτέλεσε στα σώματα. Στο 29ο λεπτό ο Αντόνισε έβγαλε τη σέντρα και ο Τεττέη αστόχησε με κεφαλιά.

Στο 33' ο Πόμπο απείλησε με κεφαλό σουτ εκτός περιοχής και στο 38' ο Τεττέη αστόχησε με εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Στο 45' οι Περιστεριώτες διαμαρτυρήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά για χέρι του Έμπο στην περιοχή της ομάδας του, αλλά διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν υπάρχει παράβαση.

«Χτύπησαν» νωρίς Παντελίδης και Αντόνισε, το έκανε θρίλερ ο Τσαντίλας

Παρόλο που ο Ατρόμητο μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά βρήκε δυο γρήγορα γκολ, πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας. Στο 52' ο Τεττέη πίεσε ψηλά, κέρδισε την μπάλα, δοκίμασε το πόδι του, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε με δυσκολία και ο Παντελίδης με προβολή άνοιξε το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 57',η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο διπλασίασε το προβάδισμα της. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στο χώρο, η μπάλα έφτασε στον Αντόνισε, ο οποίος με άψογο πλασέ μέσα από την περιοχή τίναξε τα δίχτυα του Χουτεσιώτη για το 0-2.

Στο 64ο λεπτό ο Τσαντίλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ του Τσαντίλα έπειτα από εκτέλελση φάουλ του Μουντέ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 66' ο Σεμπάστιαν Λέτο γύρισε το σχηματισμό σε 3-5-2 με την είσοδο του Πέτκοφ αντί του Αντόνισε, με τον Λεωνίδα Βόκολο να απαντά με 4-4-2 και του Φαν Βέερτ - Τσαντίλα στην επίθεση.

Στο 76' ο Αϊτόρ Γκαρθία έφυγε στην πλάτη της άμυνας των φιλοξενούμενων και βγήγκε απέναντι στον Ραμίρεζ, όμως έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 78' ο Ατρόμητος βρήκε το γκολ που άξιζε, καθώς ο Τσαντίλας με κοντινό τελείωμα μείωσε σε 2-1. Το γκολ σε πρώτο χρόνο ακυρώθηκε για οφσάιντ, όμως μέτρησε κανονικά έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Ο Ατρόμητιος πίεσε ασφυκτικά μέχρι τέλους, όμως η Κηφισιά κατάφερε να κρατήσει το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

MVP: Ο Πόμπο ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, όντας ο απόλυτος κουμανταδόρος στο παιχνίδι της Κηφισιάς, ορίζοντας τον ρυθμό.

Στο ύψος τους: Eξαιρετικό ματς από τον Αντόνισε που το μετουσιώσε σε γκολ, ενώ ο Ανδρέας Τεττέη ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων.

Aδύναμος κρίκος: O Οζέγκοβιτς δεν ήταν καλός και δίκαια αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, με τον Τσαντίλα να ακάνει πολύ πιο αισθητή την παρουσία του.

Στραγάλι: Σοβαρά παράπονα από πλευράς Ατρομήτου για τη διαιτησία του Ευαγγέλου, τόσο για τη φάση που οι Περιστεριώτες ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Βιγαφάνιες, όσο και για το χέρι του Έμπο στην περιοχή.

Το ταμείο του Gazzetta: H Kηφισιά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν ανώτερη και δίκαια βρήκε δις το δρόμο προς τα δίχτυα, όμως στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του μετά το 0-2 και θα μπορύσε να ισοφαρίσει αν είχε καλύτερες επιλογές στο τελευταίο τρίτο.

Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουντές, Μίχορλ (84′ Τσιγγάρας), Καραμάνης (71′ Φαν Φέερτ), Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα (71′ Γκαρσία), Οζέγκοβιτς (45′ Tσαντίλας).

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι (82′ Μποτία), Σόουζα, Λαρουσί (82′ Mαϊντάνα), Πόμπο, Έμπο, Βιγιαφένιες (60′ Αμανί), Παντελίδης (82′ Τζίμας), Αντόνισε (66' Πέτκοφ), Τεττέη