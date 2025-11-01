Οπως και εναντίον της Κηφισιάς, έτσι και εναντίον του Βόλου, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, χάρη σε γκολ του Λάμπρου στο 25'. Αστοχοι οι Πράσινοι στο πρώτο ημίχρονο, κακή η απόδοσή τους στο β' μέρος.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε άστοχος και κατώτερος των περιστάσεων απόψε στο Πανθεσσαλικό και ηττήθηκε από τον Βόλο με 1-0. Αυτή είναι η πρώτη ήττα επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.



Bόλος-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο γηπεδούχος Βόλος παρατάχθηκε με τον Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια. Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, στην αμυντική γραμμή. Κόμπα, Τζόκα, Χουάνπι στο κέντρο και στην επίθεση οι Λάμπρου, Μύγας και Χάμουλιτς.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με τον Ντραγκόφσκι στην υπεράσπιση της εστίας. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Τουμπά με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν το δίδυμο στα χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Τζούρισιτς. Αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός τις ευκαιρίες, ο Βόλος το γκολ

Στο πρώτο μέρος το σκηνικό είχε τον Παναθηναϊκό να πιέζει, τον Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρίες, τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί αλλά τον Βόλο να έχει την απόλυτη ουσία και με μία μοναχά καλή επίθεση να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, με ένα αποτέλεσμα που μπορεί να έμοιαζε με μαγική εικόνα αλλά ήταν η πραγματικότητα που έχει και αξία στο τέλος της ημέρας.

Ο Τετέ στο 8', στο 14' και ο Σφιντέρσκι στο 22' δεν κατάφεραν να σκοράρουν, με την πρώτη ευκαιρία του Βραζιλιάνου να είναι από εκείνες που δεν χάνονται. Ο Βόλος στο 24' έτρεξε ένα υπέροχο transition, ο Μύγας έκανε την σέντρα από δεξιά και ο Λάμπρου με φοβερή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Στο 33' ο Τουμπά σχεδόν σε κενή εστία δεν μπόρεσε να σκοράρει ενώ στο 37' ο Τετέ ξόδεψε ακόμη μια καλή στιγμή.

Το Τριφύλλι παρά την καθολική υπεροχή του, δεν μπόρεσε να βρει καλές επιλογές και αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο σε αντίθεση με τον Βόλο που αξιοποίησε την μία και μοναδική καλή του επίθεση σε σαρανταπέντε λεπτά παιχνιδιού.

Άστοχος και ανήμπορος

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε στο μονότερμα τον Βόλο αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει στις μεγάλες στιγμές των Ίνγκασον και Τζούρισιτς αλλά ούτε και να φτιάξει μεγαλύτερες ευκαιρίες για να απειλήσει την εστία του Σιαμπάνη.

Οι γηπεδούχοι έχοντας άριστη ανασταλτική λειτουργία, κατάφεραν να μην απειληθούν και να κρατήσουν μακριά τους κινδύνους από την εστία τους.

Οι ''πράσινοι'' σε σημεία που ήθελαν βοήθεια από τον πάγκο, δεν πήραν τίποτα. Ούτε από τις επιλογές του Μπενίτεθ που έριξε στο ματς ταυτόχρονα Σιώπη, Γεντβάι, Πάλμερ αλλά ούτε και από τον Πάντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός είχε την εικόνα της ομάδας που και δύο ματς ολόκληρα να έπαιζε, δεν θα μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.



MAN OF THE MATCH: Λάζαρος Λάμπρου. Ο Έλληνας εξτρέμ βρέθηκε μία φορά σε θέση για γκολ, έκανε μία υπέροχη εκτέλεση και χάρισε στον Βόλο μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Μάριος Σιαμπάνης. Ο κίπερ των Θεσσαλών έδωσε λύσεις κάτω από τα δοκάρια και όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα του ήταν εκεί.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Τετέ. Ακόμη ένα παιχνίδι μακριά από αυτό που προσδοκά ο Παναθηναϊκός και είναι η διαφορά σε δημιουργία κι εκτέλεση.

Η ΓΚΑΦΑ: Σε αυτή την κατηγορία είναι ο Τετέ, ο Τουμπά και ο Τζούρισιτς που έχασαν τα άχαστα και δεν κατάφεραν να σκοράρουν, σπαταλώντας τεράστιες ευκαιρίες.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς το μεγάλο λάθος η διαιτησία του Παπαπέτρου και των βοηθών του απόψε στο Πανθεσσαλικό.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Βόλος σταμάτησε το σερί του Παναθηναϊκού, εκμεταλλευόμενος μία ευκαιρία. Στο ποδόσφαιρο αυτό που έχει σημασία είναι το γκολ. Ο Βόλος το βρήκε, το Τριφύλλι σπατάλησε σπουδαίες ευκαιρίες και το 1-0 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων απόψε στο Πανθεσσαλικό.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο / 4-3-3): Σιαμπάνης, Σόρια (88’ Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Κόμπα, Τζόκα (70’ Μπουζούκης), Χουάνπι (88’ Τριανταφύλλου), Μύγας (61’ Πίντσι), Χάμουλιτς (88’ Μακνί), Λάμπρου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (76’ Γέντβαϊ), Ινγκασον (76’ Πάλμερ-Μπράουν), Τούμπα, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (76’ Σιώπης), Τετέ, Τζούρισιτς, Ζαρουρί (64’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (85’ Γερεμέγεφ).