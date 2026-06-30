Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει στιγματιστεί από διάφορα αμφιλεγόμενα περιστατικά τα οποία δεν αφορούν τόσο τον αθλητισμό, όσο την πολιτική και την κοινωνία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που διοργανώνεται από κοινού σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά έχει στιγματιστεί από διάφορα γεγονότα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τον αθλητισμό, αλλά και με την πολιτική και την κοινωνία.

Μία σείρα από ατυχή συμβάντα έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη φετινή διοργάνωση, η οποία δέχτηκε τέραστια κριτική, προτού καλά καλά ξεκινήσει, εξαιτίας ορισμένων αποφάσεων και πρωτοβουλιών που έλαβε η FIFA σε συννενοήση με τις ΗΠΑ.

Πάμε όμως να δούμε με χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν επηρεάσει το τουρνουά της Βόρειας Αμερικής.

Οι ατυχείς στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Μετά το ξέσπασμα της στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026, η διοργάνωση αντιμετώπισε μια τεράστια πολιτική κρίση. Αν και το Ιράν τελικά συμμετείχε, απαγορεύτηκε στους οπαδούς της χώρας να παρευρεθούν στα γήπεδα για να στηρίξουν την ομάδα τους, ενώ η ίδια η ομάδα αναγκάστηκε να εγκαταστήσει την προπονητική της βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού και να πετάει προς και από τις ΗΠΑ πριν και μετά από κάθε αναμέτρηση.

Απαγορεύσεις Εισόδου & Ανακρίσεις σε Αεροδρόμια

Στον διάσημο, πλέον, Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ και του αρνήθηκαν εντελώς την έκδοση βίζας, καθώς θεωρήθηκε πως έχει σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Επιπλέον, ο πλανητάρχης, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση σε περίπου 39 χώρες, τις οποίες περιέγραψε ως «ως επί το πλείστον μη λευκές, αφρικανικές ή μουσουλμανικές χώρες»

Παράλληλα, αρκετές ομάδες αντιμετώπισαν ακραίες τριβές στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκρισης του Ιρακινού επιθετικού Αϊμέν Χουσεΐν για ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο, και της υποβολής των ομάδων της Σενεγάλης και του Ουζμπεκιστάν σε έντονες έρευνες ασφαλείας κατά την είσοδο στο αεροσκάφος.

Πυροβολισμοί και κλοπή εξοπλισμού

Λίγες μέρες πριν από την επίσημη έναρξη του τουρνουά, σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στην προπονητική βάση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα άτομα και να αποσπαστεί η προσοχή της ομάδας.

Οι ατυχείς στιγμές για την Αγγλία όμως δεν σταμάτησαν εδώ. Το όχημα που μετέφερε τον αθλητικό εξοπλισμό των «Τριών Λιονταριών» έγινε στόχος ληστών, με αποτέλεσμα να κλαπούν οι φανέλες, τα παπούτσιαα, ο εξοπλισμός προπόνησης, καθώς και οι μπάλες της ομάδας πριν από την πρώτη τους προπόνηση, με το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού βέβαια να ανακτάται λίγο αργότερα.

Τροποποίηση των εμφανίσεων

Πριν από το τουρνουά, η FIFA ζήτησε από την εθνική ομάδα της Αϊτής να τροποποιήσει την εμφάνιση της, επειδή μέσα σε αυτή απεικονιζόταν η Μάχη του Βερτιέρ, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της Αϊτινής Επανάστασης. Το αίτημα αυτό οφειλόταν στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, η οποία απαγορεύει «πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά μηνύματα ή συνθήματα» στις εμφάνισεις των ομάδων.

Ακόμα, στις 13 Ιουνίου, η FIFA ενημέρωσε την εθνική ομάδα της Αιγύπτου ότι ήταν υποχρεωμένη να αφαιρέσει τα επτά αστέρια που εμφανίζονταν πάνω από το έμβλημά της στις φανέλες της, τα οποία αντιπροσώπευαν τους επτά τίτλους του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που έχει κατακτήσει η χώρα, καθώς υποστήριξε ότι μόνο οι εθνικές ομάδες που έχουν κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο επιτρέπεται να έχουν αστέρια στο έμβλημα τους κατά τη διάρκεια των αγώνων. Επιπλέον, ο οργανισμός έδωσε εντολή στην Αίγυπτο να αλλάξει το χρώμα των αριθμών της ομάδας της από χρυσό σε λευκό, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφοροποίηση των χρωμάτων και η ορατότητα κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Η απώλεια του αγέννητου μωρού της συντρόφου του Χάκπο

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε την περασμένη εβδομάδα η είδηση πως ο Κόντι Χάκπο και η σύντροφος του, Νόα βαν ντερ Μπιζ, βίωσαν την απώλεια του αγέννητου μωρού τους. Το θλιβερό αυτό γεγονός κοινοποιήθηκε δημόσια από την ίδια τη Νόα στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι το μωρό, το οποίο αναμενόταν να έρθει στον κόσμο τον Οκτώβριο, είχε αποβιώσει. Το ζευγάρι, το οποίο ήδη μοιράζεται έναν γιο 1 έτους, τον Σάμουελ, δημοσίευσε μια συγκινητική φωτογραφία κρατώντας τα χέρια πάνω από μια κουβέρτα και ένα μικρό πλεκτό καπέλο για να επιβεβαιώσει την απώλεια.

«Αυτή είναι μια απίστευτα δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας. Παρακαλούμε να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητά μας και τον χώρο μας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας», έγραψε σε ανακοίνωση του ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Παρά την τεράστια θλίψη, ο Χάκπο πήρε τη δύσκολη επιλογή να παραμείνει στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής τους πορείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία ολοκληρώθηκε και επίσημα τα ξημερώματα της Τρίτης (30/06) μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο.