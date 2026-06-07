Εννέα άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς κοντά στη βάση της εθνικής Αγγλίας, η οποία θα εγκατασταθεί στο Κάνσας των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εννέα τραυματίες είναι ο απολογισμός μετά από πυροβολισμούς κοντά στη βάση της εθνικής Αγγλίας στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πρέρι Βίλατζ, μία μικρή πόλη περίπου 22.000 κατοίκων στο Κάνσας, έχει μετατραπεί σε... φρούριο με οπλισμένους αστυνομικούς και φύλακες ενόψει της άφιξης της αγγλικής αποστολής κι όπως αποδείχθηκε για καλό λόγο!

Σύμφωνα με το «Athletic», η αστυνομία κλήθηκε να σπεύσει στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στη Λεωφόρο Troost, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο και το ξενοδοχείο όπου θα στρατοπεδεύσουν τα Τρία Λιοντάρια από τις 13 Ιουνίου.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μεγάλο πλήθος να αποχωρεί έντρομο από την περιοχή. Τρεις γυναίκες είχαν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό όμως στη συνέχεια, ο αριθμός αυξήθηκε! Εννιά συνολικά άτομα άλλωστε διακομίσθηκαν σε διάφορα τοπικά νοσοκομεία, με τους τραυματισμούς τους πάντως να μην είναι ανησυχητικοί για τη ζωή τους.

Να σημειωθεί πως την ώρα της επίθεσης η αποστολή της Αγγλίας βρισκόταν το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 13 Ιουνίου θα ταξιδέψει στο Κάνσας, όπου θα παραμείνει για το υπόλοιπο του τουρνουά.