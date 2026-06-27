Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές για τον Κόντι Χάκπο με τη σύντροφό του να ανακοινώνει ότι έχασαν το παιδί τους.

Θρήνος για την οικογένεια Χάκπο. Η σύντροφος του διεθνούς Ολλανδού έκανε γνωστό ότι ο γιός που περίμεναν να έρθει και να μεγαλώσει την οικογένειά τους (καθώς ήδη έχουν ένα παιδί) πέθανε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Με ραγισμένη καρδιά σας μεταφέρουμε τα νέα που μας κάνουν να νιώθουμε συντετριμμένοι: ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη και την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα αγαπημένος. Για πάντα ο γιος μας», έγραψε σχετικά.