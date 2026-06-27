Μουντιάλ 2026: Θρήνος για τον Χάκπο, το 2ο παιδί του πέθανε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Θρήνος για την οικογένεια Χάκπο. Η σύντροφος του διεθνούς Ολλανδού έκανε γνωστό ότι ο γιός που περίμεναν να έρθει και να μεγαλώσει την οικογένειά τους (καθώς ήδη έχουν ένα παιδί) πέθανε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
«Με ραγισμένη καρδιά σας μεταφέρουμε τα νέα που μας κάνουν να νιώθουμε συντετριμμένοι: ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη και την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα αγαπημένος. Για πάντα ο γιος μας», έγραψε σχετικά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.