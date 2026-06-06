Ο Αϊμέν Χουσεΐν του Ιράκ ανακρίθηκε για επτά ώρες πριν την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Από εξονυχιστικό έλεγχο πέρασε ο Αϊμέν Χουσεΐν στις ΗΠΑ! Ο Ιρακινός παίκτης ανακρίθηκε για επτά ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο πριν του επιτραπεί η είσοδος.

Η αποστολή του Ιράκ έφτασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το Σάββατο (06/06) προκειμένου να μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της, πριν την πρώτη σέντρα στο επικείμενο Μουντιάλ.

Η άφιξη στο αεροδρόμιο O’ Hare στο Σικάγο τελικά αποδείχθηκε πολύωρη για τον 30χρονο παίκτη (7 ώρες) και για τον φωτογράφο της ασιατικής χώρας. Ο δεύτερος μάλιστα δεν πέρασε τον έλεγχο και του απαγορεύτηκε η είσοδος, ύστερα από δέκα ώρες στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας της Μέσης Ανατολής, οι Αμερικανοί έλεγξαν το κινητό τηλέφωνο του Αϊμέν Χουσεΐν. Αναφορικά με τον φωτογράφο της ομάδας η Ομοσπονδία δήλωσε: «Ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας, Ταλάλ Σαλάχ, κρατήθηκε για πάνω από δέκα ώρες, πέρασε από παρόμοιο έλεγχο και τελικά του αρνήθηκε η είσοδος».

Ο πατέρας του Χουσεΐν ήταν αξιωματικός του ιρακινού στρατού και άφησε την τελευταία του πνοή το 2008, ύστερα από επίθεση της Αλ-Κάιντα. Ο αδερφός του απήχθη από τον ISIS και από τότε αγνοείται.

Υπενθυμίζουμε πως το Ιράκ είναι στον 9ο όμιλο της διοργάνωσης και θα τεθεί αντιμέτωπο με τις Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία.