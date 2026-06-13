Ένα απίθανο σκηνικό συνέβη στον δρόμο από τη Φλόριντα για το Κάνσας καθώς άγνωστοι λήστεψαν το βαν που είχε όλο τον εξοπλισμό της Εθνικής Αγγλίας.

Τρομερό... ριφιφί στις ΗΠΑ με θύμα την Εθνική Αγγλίας. Όπως μεταδίδουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο ποδοσφαιρικό εξοπλισμός των «λιονταριών» για το Μουντιάλ έκανε... φτερά από αγνώστους κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας.

Συγκεκριμένα, κλάπηκαν από παπούτσια και μπάλες μέχρι και φανελάκια προπονήσεων αλλά ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης, όλα αυτά τέσσερις μέρες πριν μπει στη μάχη της διοργανώσεις η ομάδα του Τούχελ (17/06, κόντρα στην Κροατία).

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση της Αγγλίας στο Κάνσας και οι άνθρωποι της ομάδας «τρέχουν» για να δουν τι λείπει και τι χρειάζονται άμεσα καθώς στη λίστα με τα κλοπιμαία βρίσκονται και τα παπούτσια του Χάρι Κέιν και του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

«Διερευνούμε μια πιθανή κλοπή εξοπλισμού από ένα ομαδικό όχημα που έφτασε στο Κάνσας Σίτι με αντικείμενα που έλειπαν απόψε. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», ήταν η ανακοίνωση από την αστυνομία του Κάνσας.