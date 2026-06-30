Ανατριχίλα: Ο Χάκπο, που 24ωρα νωρίτερα έχασε το δεύτερο παιδί του, σκόραρε και ξέσπασε σε κλάματα μαζί με τους συμπαίκτες του!

Κόβει την... ανάσα η στιγμή που ο Κόντι Χάκπο σκοράρει κόντρα στο Μαρόκο και έπειτα «λυγίζει» για τον πρόωρο θάνατο του γιου του πριν από λίγα 24ωρα.

Η Ολλανδία μπλόκαρε πάνω στο Μαρόκο και έμεινε εκτός Μουντιάλ από τη φάση των «32» αφού στη διαδικασία των πέναλτι, ο Μπόνο έδειξε ανίκητος κόντρα στους «οράνιε». Ωστόσο μία συγκεκριμένη στιγμή έκλεψε την παράσταση και τα βλέμματα.

Στο 72ο λεπτό, ο Γκόντι Χάκπο βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή και πλασέ άνοιξε το σκορ για την Ολλανδία, προκαλώντας το ξέσπασμα της εξέδρας και των συμπαικτών του. Όμως για τον ίδιο τα πράγματα ήταν διαφορετικά στο μυαλό του.

Μόλις ο μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ κατάλαβε ότι σκόραρε, δεν πανηγύρισε αλλά ξέσπασε σε κλάματα, με τους συμπαίκτες του να τον κάνουν μία μεγάλη αγκαλιά και να τον στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο ίδιος έδειξε τον ουρανό και όχι τυχαία καθώς το συγκεκριμένο τέρμα ήρθε λίγες ώρες αφότου η σύζυγός του είχε ανακοινώσει ότι το δεύτερο παιδί που περίμεναν, δεν τα κατάφερε.

Το ζευγάρι περίμενε να υποδεχθεί στην οικογένεια τους τον ερχόμενο Οκτώβριο αλλά το αγοράκι δεν κατάφερε καθώς η γυναίκα του ποδοσφαιριστή απέβαλλε, με τον ίδιο να παίρνει την απόφαση να παραμείνει στην αποστολή και να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στο Μαρόκο.