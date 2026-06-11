Μουντιάλ 2026: Η FIFA ανάγκασε την Αϊτή να αλλάξει τη φανέλα της

Λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA ανάγκασε την Αϊτή να αλλάξει τις φανέλες της, για λόγους «πολιτικούς».

Η Αϊτή αναγκάστηκε να αλλάξει τις φανέλες της, λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αφού η FIFA έκρινε πως ορισμένα στοιχεία που βρίσκονταν στην προηγούμενη φανέλα ήταν «υπερβολικά πολιτικά».

Η εταιρεία που δημιούργησε τη φανέλα (Saeta) σε μια δήλωση που απαντούσε στην απόφαση της Ομοσπονδίας, επιβεβαίωσε ότι είχε συνεργαστεί με τη FIFA για να διασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός θα πληρούσε τις απαιτήσεις, ενώ παράλληλα τόνισε πως έχει «εφαρμόσει με επιτυχία τις ζητούμενες τροποποιήσεις» κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής διαδικασίας αναθεώρησης.

«Σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, ο στόχος μας σε όλη τη διαδικασία ήταν να δημιουργήσουμε μια φανέλα που να τιμά την υπερηφάνεια, την ανθεκτικότητα και το πνεύμα του λαού της Αϊτής. Αρκετές ιδέες αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών και υποβλήθηκαν μέσω της τυπικής διαδικασίας έγκρισης της FIFA. Το τελικό σχέδιο που παρουσίασε η Saeta είχε ως στόχο να αποτελέσει φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που συμβάλλουν καθημερινά στο μέλλον της Αϊτής και δεν προοριζόταν ως πολιτική δήλωση», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας.

«Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, η FIFA έκρινε ότι ορισμένα οπτικά στοιχεία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν διαφορετικά βάσει των κανονισμών εξοπλισμού της και τελικά ζήτησε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό. Ενώ αυτή η ερμηνεία διέφερε από την πρόθεσή μας, η Saeta σεβάστηκε τη διαδικασία και εφάρμοσε τις τελικές απαιτήσεις που κοινοποιήθηκαν από τη FIFA. Παραμένουμε περήφανοι που συνεισφέραμε, μαζί με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, σε αυτή την ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Αϊτής και ευχόμαστε στην ομάδα κάθε επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA», έγραψε η FIFA στην ανακοίνωση της, με την οποία εξηγούσε τους λόγους που προχώρησε σε μία τέτοια απόφαση.

Haiti have agreed to change both their home and away World Cup kits after they were told by FIFA that the Caribbean nation’s shirt had been deemed “political”.



The design contained an image of several freedom fighters raising the country’s flag, based on the final battle of the… pic.twitter.com/lFxPiVSUCb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 11, 2026

Οι φανέλες της Αϊτής διατίθενται σε μπλε (εντός έδρας), λευκό (εκτός έδρας) και κόκκινο (τρίτο χρώμα) με κόκκινους γιακάδες και μανίκια και το σήμα της εθνικής ομάδας στο κέντρο της φανέλας. Το σημείο της διαφωνίας βρισκόταν στο δεξί μανίκι της φανέλας, το οποίο απεικόνιζε σιλουέτες εμπνευσμένες από τη Μάχη του Βερτιέρ και την αϊτινή επανάσταση του 1803.

Για την ιστορία αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που μια ομάδα της Αϊτής αναγκάστηκε να αλλάξει σχέδια στολών σε διεθνές τουρνουά. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απαίτησε επίσης τον επανασχεδιασμό των στολών του σκι της Αϊτής την τελευταία στιγμή πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο, καθώς οι εικόνες της σχεδιάστριας Stella Jean (οι οποίες απεικόνιζαν επίσης μια επαναστάτρια) κρίθηκαν ότι παραβίαζαν τους κανόνες σχετικά με τα σχέδια και την έκφραση των αθλητών.