Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να εκδώσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, τα οποία δε θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της χώρας τους στην αμερικανική επικράτεια.

«Βέτο» των ΗΠΑ σε μέλη της ιρανικής αποστολής! Διοικητικοί, αναλυτές και δημοσιογράφοι δεν πήραν βίζα για την είσοδό τους στην αμερικανική ενδοχώρα και έτσι δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της πατρίδας τους στο επικείμενο Μουντιάλ.

Το Σάββατο (06/06) η αποστολή του Ιράν ταξίδεψε για το Μεξικό, όπου θα βρίσκεται το καμπ της χώρας της Μέσης Ανατολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέλη της αποστολής των Ιρανών δε θα μπορέσουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ, αφού δεν τους εκδόθηκε βίζα.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ανάμεσα στους «κομμένους» είναι ο Πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, όπως και ο επικεφαλής ασφαλείας. Το ζήτημα φαίνεται πως θα έχει και προεκτάσεις, πριν από την πρώτη σέντρα του Ιράν στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε πως οι Ιρανοί του Μεχντί Ταρέμι θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι, στις 16/06, 04:00 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Οι άλλες δύο χώρες του ομίλου είναι το Βέλγιο και η Αίγυπτος.

Τα λεγόμενα μέλους του Λευκού Οίκου:

«Δόθηκαν οι απαραίτητες βίζες, ώστε το Ιράν να μπορεί να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών και του απαραίτητου σταφ. Δεν θα επιτρέψουμε στην ιρανική ομάδα να εκμεταλλευτεί το σύστημα και να περάσει στην χώρα μας τρομοκράτες».

Η ανακοίνωση της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου:

«H FIFA έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει βίζα για τα μέλη του της αποστολής του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται στο καμπ και η παρουσία τους είναι απαραίτητη για την ομάδα».