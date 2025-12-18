Κύπελλο Ελλάδος: Ο Λεβαδειακός χάλασε το πάρτι του Big-4

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος εξηγεί πως η μεγάλη αποκάλυψη της φετινής σεζόν απέτρεψε την εξέλιξη μιας διοργάνωσης, που θα ήταν αποκλειστικά υπόθεση των τεσσάρων μεγάλων.

Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αν το φετινό κύπελλο Ελλάδος δεν είχε format αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή League Phase με ενιαία βαθμολογία, πολύ δύσκολα θα είχε ενδιαφέρον ένα παιχνίδι Καβάλα-Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ-Μαρκό. Και για να είμαι πιο σαφής, σίγουρα δε θα συζητούσαμε την επόμενη μέρα γιατί το «τριφύλλι» δεν πάλεψε να πετύχει ένα γκολ ακόμα, μένοντας στο υπέρ του 2-1 στο «Ανθή Καραγιάννη» ή πως την πάτησε ο «δικέφαλος του βορρά» κερδίζοντας... μόνο με 4-1 στην Τούμπα, ενώ είχε προηγηθεί με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Από αυτή την άποψη, ναι, το νέο format κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της League Phase. Κυριολεκτικά, αφού το ματς του ΠΑΟΚ ήταν το ύστατο χρονικά και η ομάδα του Λουτσέσκου προσπαθούσε μέχρι την τελευταία φάση να βρει το πέμπτο γκολ που θα την έφερνε σε πιο ευνοϊκό μονοπάτι στη συνέχεια.

Αυτή, όμως, είναι η μία (σωστή) άποψη. Γιατί υπάρχει και η άλλη, η οποία λέει πως οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους έκαναν εύκολα ή δύσκολα το 4/4 και τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Έτσι, πήραν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά και με έναν μονό αγώνα στην έδρα τους, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ την πάτησε και θα αγωνιστεί στην ενδιάμεση φάση και αυτό λόγω του... Λεβαδειακού. Τι θέλω να πω με αυτό; Ότι αν η ομάδα του Λουτσέσκου είχε νικήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Λιβαδειά, τότε θα τερμάτιζε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 10 πόντους, περνώντας στην ισοβαθμία τον Άρη. Και έτσι, στην τελική κατάταξη θα ήταν 1.Ολυμπιακός, 2.ΑΕΚ, 3.Παναθηναϊκός, 4.ΠΑΟΚ. Με πιθανούς ημιτελικούς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Όταν το περασμένο καλοκαίρι γράφαμε για το κύπελλο Ελλάδος πως ο θεσμός των εκπλήξεων έγινε η διοργάνωση των ισχυρών, αυτό ακριβώς εννοούσαμε. Πως με αυτό το σύστημα διεξαγωγής, ευνοούνται οι «μεγάλοι», οι οποίοι μπορούν να καλύψουν και μία γκέλα τους. Που να φανταστούμε ότι θα υπήρχε το φετινό θαύμα του Νίκου Παπαδόπουλου; Που όχι μόνο νίκησε με 4-1 τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική, αλλά έκανε το 4/4 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση της League Phase. Μια ξέφρενη πορεία, που όπως όλοι γνωρίζουν, δεν περιορίζεται στο κύπελλο Ελλάδος, αλλά κυρίως έχει τρελάνει κόσμο στο πρωτάθλημα. Με την τέταρτη θέση στη βαθμολογία και την καλύτερη επίθεση με 34 τέρματα.

Αυτό το αποτέλεσμα, λοιπόν, καθόρισε τη συνέχεια όλης της διοργάνωσης. Γιατί, αν στη θέση του Λεβαδειακού ήταν μια άλλη ομάδα της Superleague, πιθανότατα οι Θεσσαλονικείς να είχαν πάρει έστω και δύσκολα το διπλό και αυτή τη στιγμή να ήταν ήδη στα προημιτελικά. Φυσικά, το ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν το υπολογίζω, γιατί σε έναν τέτοιο αγώνα είναι πιθανό κάθε αποτέλεσμα και δεν υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Γι’ αυτό και η ατυχία του ΠΑΟΚ στην κλήρωση δεν ήταν η αναμέτρηση με το συμπολίτη, αλλά αυτή στη Λιβαδειά. Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, έτσι είναι. Ευτυχώς που υπάρχει ο φετινός Λεβαδειακός στην ποδοσφαιρική ζωή μας και το κύπελλο έχει ένα εξτρά «αλατοπίπερο». Γιατί, αλλιώς, η διοργάνωση θα εξελισσόταν σε άτυπα play-offs του πρωταθλήματος. Απλά, οι τέσσερις μεγάλοι δε θα έπαιζαν όλοι με όλους και δε θα υπήρχε βαθμολογία.