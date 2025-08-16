Κύπελλο Ελλάδος: Ο θεσμός των εκπλήξεων έγινε η διοργάνωση των ισχυρών

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος γράφει για το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα, όμως το νέο του format είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των «μεγάλων», απαγορεύοντας στους «μικρούς» τα όνειρα για διάκριση.

Μόλις τρεις μήνες έχουν περάσει από τότε που όλη η Ελλάδα μιλούσε με θαυμασμό για τις εικόνες από τον τελικό κυπέλλου, στο Ολυμπιακό Στάδιο, με οπαδούς και των δύο ομάδων. Η... απόβαση των φίλων του ΟΦΗ στην Αθήνα είχε δώσει μια νέα πνοή στην ποδοσφαιρική απαξίωση που είχε βιώσει για πολλά χρόνια ο θεσμός, με τελικούς κεκλεισμένων των θυρών. Η κρητική ομάδα έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής, εκμεταλλευόμενη το ευνοϊκό μονοπάτι της κλήρωσης. Μία κλήρωση, που έστειλε στη μία πλευρά όλους τους «μεγάλους» και στην απέναντι όλους τους υπόλοιπους. Οι Big-4 κονταροχτυπήθηκαν μεταξύ τους, ενώ ομάδες σαν τον ΟΦΗ ή τον Αστέρα Τρίπολης είχαν κάθε δικαίωμα να ονειρεύονται. Ένα δικαίωμα, το οποίο από φέτος – ουσιαστικά – παύει να ισχύει.

Πάμε να εξηγήσουμε, λοιπόν, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο για μια μικρομεσαία ομάδα να φτάσει, πλέον, μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Μία διοργάνωση, η οποία – θυμίζω – αποκαλείται «θεσμός των εκπλήξεων». Ξεκινάμε ότι από φέτος συμμετέχουν μόνο ομάδες των δύο πρώτων κατηγοριών. Superleague 1 και Superleague 2. Τέλος. Οι ομάδες των μικρότερων κατηγοριών έχουν αποκλειστεί από το όνειρο. Όχι τόσο της διάκρισης, αλλά έστω να αγωνιστούν για μια και μοναδική φορά στην ιστορία τους απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα. Ξέρετε, πόσο σημαντικό θα ήταν για μία κωμόπολη της περιφέρειας να κοντραριστεί π.χ. με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, αν κατάφερνε να φτάσει μέχρι το γύρο που μπαίνουν οι «μεγάλοι»; Αν δε, κατάφερνε και μια έκπληξη μεγατόνων; Θα είχε φωταγωγηθεί όλη η πόλη για τους ήρωες. Κι αν αυτό φαίνεται υπερβολικό ή μακρινό, ρωτήστε έναν κάτοικο της Μηχανιώνας τι έγινε το 1998, όταν ο Ποσειδώνας απέκλεισε την ΑΕΚ, νικώντας τη με 1-0. Μια ομάδα της - τότε – Γ’ εθνικής.

Τα «φάουλ» προς τους μικρούς δε σταματούν εδώ. Για την ακρίβεια, ξεκινούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, που διεξάγεται το διάστημα 18-20 Αυγούστου. Κι αυτό γιατί παύουν να υπάρχουν νοκ-άουτ και δημιουργείται μία League Phase αλά... UEFA. Με γκρουπ δυναμικότητας, με εντός και εκτός έδρας αγώνες για κάθε ομάδα και φυσικά ενιαία βαθμολογία. Δηλαδή, με αυτό το σύστημα πόσες πιθανότητες έχει να τερματίσει στη π.χ. ο Παναιτωλικός πάνω από τον ΠΑΟΚ; Ή η Λάρισα πάνω από την ΑΕΚ; Και γιατί το λέμε αυτό; Επειδή στις επόμενες φάσεις του θεσμού, έχει σημασία η θέση που τερμάτισε η κάθε ομάδα. Γιατί, πολύ απλά, δεν υπάρχουν κληρώσεις. Είναι όλα ορισμοί, βάσει του νέου format.

Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Οι τέσσερις πρώτοι της League Phase των 20 ομάδων θα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. Από το 5 έως το 12 θα παίζουν ένα μονό νοκ-άουτ για να συμπληρωθεί η οκτάδα. Βασική σημείωση. Αυτό το νοκ-άουτ θα γίνεται στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία. Δίκαιο, θα πει κανείς. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και δικλείδα ασφαλείας για τους «μεγάλους». Γιατί, ακόμα και στο ενδεχόμενο που οι τέσσερις πρώτες θέσεις δεν καταληφθούν από τους Big-4, το ενδιάμεσο ματς για τα προημιτελικά θα γίνει στο γήπεδό τους. Δηλαδή, θα είναι Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός και όχι Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός. Αν με καταλαβαίνετε...

Ωστόσο, μέχρι το τέλος συνεχίζεται το ίδιο μοτίβο. Οι προημιτελικοί εξακολουθούν να είναι μονοί, αλλά γίνονται στην έδρα των ομάδων της πρώτης τετράδας. Ο 1ος με τον 8ο (ή τον 9ο) , ο 2ος με τον 7ο (ή τον 10ο) και πάει λέγοντας. Για να το επαναλάβω. Θα είναι π.χ. Ολυμπιακός-Λεβαδειακός και όχι Λεβαδειακός-Ολυμπιακός. Μέχρι και στα ημιτελικά, που είναι διπλοί αγώνες, το πλεονέκτημα ισχύει για τους «μεγάλους». Γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος της βαθμολογίας (εφόσον φτάσουν ως εκεί) θα δώσουν τη ρεβάνς στο γήπεδό τους. Με όλη αυτή τη διαδρομή, πως ένας «μικρός» μπορεί να φτάσει ως το τέλος; Ούτε η «θεά τύχη», με μία καλή κλήρωση, δεν μπορεί να το βοηθήσει. Αφού για κάθε... στραβή κάποιου «μεγάλου» θα υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Μήπως, τελικά, προσποιηθήκαμε τον περασμένο Μάιο και δε θέλαμε και άλλους «ΟΦΗ» στο προσκήνιο;