Ο Λεβαδειακός στο Περιστέρι πήρε φιλική νίκη με 1-0 επί του Ατρόμητου.

Ατρόμητος και Λεβαδειακός έδωσαν φιλικό παιχνίδι στο Περιστέρι με την ομάδα της Βοιωτίας να επικρατεί με 1-0. Σκόρερ για τους νικητές ο Γκούμας, ενώ ο Ατρόμητος είχε χαμένο πέναλτι με τον Τσούμπερ,

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο σάιτ του Ατρόμητου: «Τελευταίο φιλικό για τον Ατρόμητο, πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Άρεσε, παρά την ήττα με 1-0 από τον Λεβαδειακό, με την ομάδα μας να έχει φάσεις, να βγάζει πάθος και τον κόσμο να χειροκροτά. Χαμένο πέναλτι ο Τσούμπερ, σημαντικές στιγμές με Πνευμονίδη, Μήτογλου και Τσαντίλα, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Μπορεί ο Ατρόμητος να υπέστη φιλική ήττα στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου από τον Λεβαδειακό με 1-0, όμως στο τέλος της ημέρας, η αντίδραση του κόσμου λέει πολλά: χειροκρότημα, στήριξη και χαμόγελα, για ένα εγχείρημα που βαίνει καλώς και στηρίζεται ως επί το πλείστον σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Η εικόνα, επίσης, της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ, ήταν καλή στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, με το τελικό αποτέλεσμα να μην την αντικατοπτρίζει πλήρως.

Συγκεκριμένα, ο Πνευμονίδης είχε την πρώτη μεγάλη φάση του ματς στο 23’, έπειτα από υπέροχη, κάθετη πάσα του Τσαντίλα, όμως ο Κορνέζος ανέκοψε την τελική του προσπάθεια.

Ακολούθησε το 1-0 του Λεβαδειακού στο 39’, στην πρώτη του τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Ο Εμμανουηλίδης έβαλε στην πλάτη του τον Τσαγδή, σέντραρε και ο Γκούμας έκανε το 1-0.

Ο Ατρόμητος δεν επηρεάστηκε από αυτήν την εξέλιξη και λίγο έλειψε, δις, να ισοφαρίσει πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους.

Αρχικά, με ένα σουτ του Μήτογλου στο 44ο λεπτό, για να ακολουθήσει το κερδισμένο πέναλτι του Νούνιες, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, σε μαρκάρισμα του Συμελίδη.

Ο Στίβεν Τσούμπερ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι, πέρασε παράλληλα από την γραμμή και ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο το πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη της «επανάληψης» ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν προέβη σε αλλαγή προσώπου, αλλά θέσεων. Ο Τσαντίλας πέρασε στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Τσούμπερ έγινε φορ, ο Νούνιες στο «10» και ο Πνευμονίδης αριστερά.

Απέδωσε και αυτό το «τρικ» του έμπειρου coach, με τον Τσαντίλα να καταγράφει την πρώτη τελική προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, αλλά τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να τον σταματά.

Δύο λεπτά μετά, ο Λεβαδειακός «άγγιξε» το 2-0, αλλά ο Χουτεσιώτης αποσόβησε τον κίνδυνο, ενώ στο 55’ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Στίβεν Τσούμπερ πέρασε λίγο έξω.

Στο 68’ έλαβε χώρα η δεύτερη σημαντική στιγμή των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Εμμανουηλίδη να «νικά» τον Αθανασίου, να τον προσπερνά, αλλά να πλασάρει εκτός εστίας.

«Πάλεψε» ως το τέλος ο Ατρόμητος, έλαβαν χώρα πολλές αλλαγές και ο Τζοβάρας βρήκε δύο καλές στιγμές στο φινάλε.

Στη μία γύρισε την μπάλα στο 87’, εν συνεχεία πήρε κεφαλιά και αστόχησε, ενώ στο 91’ ο Καραμάνης λίγο έλειψε να σκοράρει με δυνατό σουτ, αλλά ο Ανακέρ έδιωξε σε κόρνερ.

Ένα λεπτό αργότερα, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν κοντά στο 2-0, αλλά ο Αθανασίου «κέρδισε» τον επιθετικό του Λεβαδειακού και έδιωξε με τα πόδια.

Ικανοποιημένος, ωστόσο, ήταν ο φίλαθλος κόσμος του Περιστερίου στο φινάλε. Χειροκρότησε, έδειξε πως αναγνωρίζει την προσπάθεια και αναμένει το πρώτο ματς της χρονιάς, απέναντι στον Πύργο, σε έξι ημέρες (18/08, 19:00).

Οι ενδεκάδες της ομάδας μας:

Πρώτο ημίχρονο:

Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσαγδής, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Νούνιες, Τσαντίλας

Δεύτερο ημίχρονο:

Χουτεσιώτης (67’ Αθανασίου), Μουντές, Τσαγδής (67’ Λύρατζης), Μήτογλου, Ούρονεν (67’ Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας (85’ Κώτσης), Μουτουσαμί (60’ Καραμάνης), Πνευμονίδης (75’ Μπάτος), Τσούμπερ (75’ Χότζα), Νούνιες (60’ Τσιλούλης), Τσαντίλας (85’ Τζοβάρας)».