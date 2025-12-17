Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη Μαρκό που μείωσε από μεγάλο λάθος του Τσιφτσή, αλλά δεν κατάφερε να... αποφύγει την όγδοη θέση της League Phase του Κυπέλλου, η οποία τον στέλνει στην έδρα του Ολυμπιακού, αν προκριθεί στον προημιτελικό.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τη Μαρκό στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, θέλοντας νίκη με πολλά γκολ για να έχει το πλεονέκτημα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, κυρίως, να αποφύγει (με μειονέκτημα έδρας) τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.

Το μοιραίο λάθος του Τσιφτσή και το γκολ της Μαρκό στο 84’ τον έστειλε στο μονοπάτι με Ατρόμητο στην ενδιάμεση φάση και στα προημιτελικά πάνω στον Ολυμπιακό.

Πριν από την σέντρα ο «Δικέφαλος» βρισκόταν τη 12η θέση και γνώριζε ότι η νίκη με ένα γκολ διαφορά θα τον ανέβαζε στην 9η θέση (χωρίς πλεονέκτημα έδρας στην ενδιάμεση φάση). Αν κέρδιζε με 2 ή 3 γκολ θα τερμάτιζε στην 8η θέση, ενώ αν οι «ασπρόμαυροι» επικρατούσαν με μεγαλύτερη διαφορά θα ολοκλήρωναν στην 7η θέση την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είχε στη διάθεσή του αρκετούς ποδοσφαιριστές, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Πέλκας και Ζίβκοβιτς ήταν εκτός, όπως και ο Βολιάκο, με αποτέλεσμα η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» να έχει αρκετά νέα πρόσωπα, με δεδομένη την παρουσία των Μπάμπα, Τάισον και Μεϊτέ στον πάγκο προκειμένου να ξεκουραστούν ενόψει Παναθηναϊκού.

Υπό το βλέμμα του Χρήστου Ζαφείρη και του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, οι οποίοι ήταν στις κερκίδες της Τούμπας, ο «Δικέφαλος» παρατάχθηκε με μια «πειραματική» ενδεκάδα στην οποία ξεχώριζε η παρουσία του Θυμιάνη στο κέντρο της άμυνας, του Γιάννη Κωνσταντέλια σε ρόλο επιτελικού μέσου και του Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Βρήκε δύο γκολ πριν το μισάωρο

Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης δεν έβγαλε δημιουργία και συνδυασμούς στο τερέν της Τούμπας. Έπρεπε να φτάσουμε στο 17ο λεπτό, όπου η επιμονή του «Ντέλια», μετά το πλασέ του Μύθου, έφερε το 1-0.

Ο Μύθου έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο 2-0. Ένα καθαρά προσωπικό γκολ από τον 18χρονο επιθετικό, ο οποίος πλάσαρε με ιδανικό τρόπο τον Σαφαρίκα πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ στη σεζόν και κάνοντας πολλούς να σκεφτούν ότι αν ήταν ο Τσάλοφ στην ίδια θέση θα αστοχούσε...

Ένα γκολ μακριά, αλλά…

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε κέφια και με εξαιρετική ενέργεια ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 (37’) με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν μπροστά τους πάνω από πενήντα λεπτά για να βρουν το τέταρτο γκολ που ήθελαν πριν από την έναρξη του αγώνα.

Στο 47ο λεπτό ο 22χρονος μεσοεπιθετικός άγγιξε το χατ τρικ, αλλά το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Σαφαρίκα, με τη Μαρκό να αγγίζει το γκολ στην πρώτη τελική της στο ματς (56’) και το τετ α τετ του Σεμπά με τον Τσιφτσή, αλλά τον Ελληνα τερματοφύλακα να αντιδρά εξαιρετικά κρατώντας το μηδέν.

Πλήρωσε το λάθος του Τσιφτσή

Η εικόνα του ΠΑΟΚ, αίφνης, μετατράπηκε σε προβληματική, αυτό που έβλεπε δεν άρεσε καθόλου στον Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να φέρνει από τον πάγκο Τάισον και Καμαρά.

Ο Μύθου βγήκε μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα της Μαρκό (68’), ωστόσο το πλασέ του 18χρονου έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι και ο ΠΑΟΚ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να βρει το τέταρτο γκολ που ήθελε στο αποψινό ματς. Ο Τσάλοφ πέρασε στο ματς, με μερίδα του κόσμου να αποδοκιμάζει τον Ρώσο επιθετικό, με δύο φορ στο χορτάρι οι «ασπρόμαυροι» κυνήγησαν το γκολ, ωστόσο ήταν η Μαρκό αυτή που σκόραρε με τον Μίλερ στο 84ο λεπτό, μετά το τραγικό λάθος του Τσιφτσή.

Ο Μαντί Καμαρά με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το 4-1, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει χωρίς να το βρει ένα γκολ στα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ (64’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (92’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας (64’ Τάισον), Ιβανούσετς (74’ Τσάλοφ), Μύθου.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκίνι , Μιγιέντα, Ίννος, Μπουσάι (46’ Ριτσοτάκης), Ίνος, Καζάου (74’ Τσάκνης), Μεντόσα (46’ Μιούλερ), Ντέτλερ, Φατιόν (46’ Κυριακίδης), Σεμπά (62’ Αλεξόπουλος).