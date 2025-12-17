Τα ζευγάρια μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου. Πιθανή σύγκρουση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στους «8» και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στους «4». Κερδισμένη η ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και να τερματίσει 7ος κι έτσι μπορεί στα προημιτελικά, αν βρεθεί, να παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει πλέον στο γήπεδό του τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, ενώ η ΑΕΚ τον νικητή της αναμέτρησης ΟΦΗ - Αστέρας Aktor και ο Παναθηναϊκός τον νικητή του αγώνα Άρης - Παναιτωλικός. Ο δεύτερος Λεβαδειακός θα παίξει εντός με τον Βόλο ή την Κηφισιά.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι κάτω από τον Βόλο, αν και οι δύο ομάδες έχουν γκολ 10-7, διότι το επόμενο κριτήριο είναι η εκτός έδρας επίθεση και ο Βόλος έχει 3 γκολ, ενώ ο Δικέφαλος πέτυχε 2.

Με την ολοκλήρωση της League Phase Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Αρης είναι στο ίδιο μονοπάτι και πλέον οι δύο εκ των τριών θα βρεθούν στα προημιτελικά. Αν φυσικά δεν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τον Ατρόμητο και μετά ο Ολυμπιακός από τους Περιστεριώτες.

Κερδισμένη ασφαλώς είναι η ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να βρει στον δρόμο της μέχρι τον τελικό κάποιον από τους μεγάλους!

Play - offs (6-7-8 Ιανουαρίου)

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος: Άρης - Παναιτωλικός

6ος-11ος ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

7ος-10ος: Βόλος - Κηφισιά

8ος-9ος: ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase (5-8 και φιλοξενούμενες αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12)

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός - νικητής του ζευγαριού Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - νικητής του ζευγαριού Άρης - Παναιτωλικός 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί (3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου)

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Aktor

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό

Η τελευταία αγωνιστική

17 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0

ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

------------------------------------------

5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. ΠΑΟΚ 10-7 7

------------------------------------------

9. Ατρόμητος 7-5 7

10. Κηφισιά 4-4 5

11. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

12. Παναιτωλικός 5-4 4

------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 4-10 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

Κριτήρια ισοβαθμίας