Το ευρωπαϊκό όνειρο του Λεβαδειακού και οι «μεγάλοι» που... πρεσάρουν για μεταγραφές

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη μοναδική μεγάλη έκπληξη της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που καθόλου συμπτωματικά είναι και η έκπληξη του πρωταθλήματος και... προκαλεί μεταγραφικά τους «μεγάλους» της λίγκας.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε απόψε πρώτος βάζοντας 18 γκολ σε τέσσερα ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά τελικά αυτή που χαμογελάει είναι η ΑΕΚ που τερμάτισε τρίτη! Γιατί; Μα διότι είναι η μοναδική που δεν χρειάζεται να παίξει ούτε ένα ντέρμπι για να φτάσει στον τελικό! Ιδού τα μονοπάτια των πέντε «μεγάλων»...

Ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ εντός σε μονό προημιτελικό και το νικητή Παναθηναϊκού – Αρη/Παναιτωλικού σε διπλό ημιτελικό.

πρέπει να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ εντός σε μονό προημιτελικό και το νικητή Παναθηναϊκού – Αρη/Παναιτωλικού σε διπλό ημιτελικό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκλείσει τον Ατρόμητο στους «16» (Τούμπα), εν συνεχεία τον Ολυμπιακό σε μονό προημιτελικό στο Φάληρο και μετά το νικητή από το ζευγάρι Παναθηναϊκός – Αρης/Παναιτωλικός.

πρέπει να αποκλείσει τον Ατρόμητο στους «16» (Τούμπα), εν συνεχεία τον Ολυμπιακό σε μονό προημιτελικό στο Φάληρο και μετά το νικητή από το ζευγάρι Παναθηναϊκός – Αρης/Παναιτωλικός. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκλείσει στο μονό προημιτελικό το νικητή του Αρης – Παναιτωλικός (στη Λεωφόρο) και μετά στον ημιτελικό το νικητή του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ/Ατρόμητος.

πρέπει να αποκλείσει στο μονό προημιτελικό το νικητή του Αρης – Παναιτωλικός (στη Λεωφόρο) και μετά στον ημιτελικό το νικητή του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ/Ατρόμητος. Η ΑΕΚ πρέπει να αποκλείσει στους «8» το νικητή του ΟΦΗ – Αστέρας και εν συνεχεία στον ημιτελικό το νικητή του Λεβαδειακός – Βόλος/Κηφισιά. Και έχει τον πιο βατό δρόμο για τον τελικό του ΟΑΚΑ.

πρέπει να αποκλείσει στους «8» το νικητή του ΟΦΗ – Αστέρας και εν συνεχεία στον ημιτελικό το νικητή του Λεβαδειακός – Βόλος/Κηφισιά. Και έχει τον πιο βατό δρόμο για τον τελικό του ΟΑΚΑ. Ο Αρης πρέπει να αποκλείσει τον Παναιτωλικό στους «16» εντός έδρας, τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στους «8» και το νικητή του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ/Ατρόμητος στους «4»! Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποιος ξέρει... Είναι μια ομάδα που μόλις πριν από δύο χρόνια έφτασε στον τελικό και μπορεί εφέτος να εστιάσει σ' αυτή τη διοργάνωση. Αν καταφέρει να αποκλείσει τους Πράσινους στη Λεωφόρο, μετά όλα γίνονται...

Το Κύπελλο έως τώρα έχει στην πραγματικότητα μόνο μία έκπληξη. Κι αυτή είναι ο μέγας Λεβαδειακός, ο οποίος νίκησε τρεις ομάδες Superleague 1 στη League Phase (μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ μ' εκείνο το αλησμόνητο 4-1 στην πρώτη αγωνιστική) και τερμάτισε δεύτερος. Αν τα καταφέρι σε μονό εντός έδρας ματς εναντίον Βόλου ή Κηφισιάς φτάνει απευθείας στον ημιτελικό, εκτός απροόπτου εναντίον της ΑΕΚ. Φτάνει... συχνά ο Λεβαδειακός σε ημιτελικό Κυπέλλου; Οχι βέβαια!

Για να συνεχίσει όμως, την εκπληκτική εφετινή πορεία του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, για να εξαντλήσει μέχρις εσχάτων τις πιθανότητες να πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα «ευρωπαϊκό» εισιτήριο, θα πρέπει να διατηρήσει (ή και να ενισχύσει) στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου το ρόστερ του. Πόσο εύκολο είναι αυτό όταν οι κρούσεις πέφτουν... βροχή;

Η ΑΕΚ θέλει τον Τσάπρα, ο Παναθηναϊκός τον Βήχο, ο ΠΑΟΚ τον Κωστή. Ολα λογικά. Και οι τρεις αν ήθελαν... και τους τρεις, πάλι λογικό θα ήταν. Γιατί; Μα διότι βρίσκονται σε καταπληκτική ηλικία, «τρέχουν» απίστευτη σεζόν, ξέρουν το πρωτάθλημα, οι δυο είναι Ελληνες, ο ένας Κύπριος. Παιδιά με τρομερές φιλοδοξίες, γεμάτα κίνητρα, που δεν θα ζητήσουν τον ουρανό με τ' άστρα όπως δεκάδες χειρότεροι ξένοι παίκτες που αγωνίζονται στη Superleague 1.

Aν ήμουν στη θέση του Κομπότη, δεν θα πουλούσα κανέναν τον Ιανουάριο. Αλλά θα ήμουν ανοιχτός για deal από τώρα για το καλοκαίρι! Συμφέρον και για το κλαμπ και για τον παίκτη ο οποίος θα είχε ακόμα πιο ισχυρά κίνητρα έως το τέλος της σεζόν. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ακολουθήσει τελικά αυτό το δρόμο ο Λεβαδειακός, αλλά ας κρατήσουμε και μια «πισινή», διότι ποτέ δεν ξέρεις. Το βέβαιο είναι ότι με 700.000 και 800.000 ευρώ παίκτη δεν θα πουλήσει. Και καλά θα κάνει! Αλλωστε, με την εικόνα που έχει το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου, πιο πιθανό είναι να αυξήσουν και οι τρεις τις μετοχές τους μέχρι τον Μάιο, παρά αυτές να μειωθούν. Και κάπως έτσι ο Λεβαδειακός, χάρη στη δουλειά των τριών τελευταίων ετών, θα φτάσει να γίνει όχι μόνο η Νο 1 επαρχιακή ομάδα, αλλά και το Νο 1 selling επαρχιακό κλαμπ της χώρας.

Εμείς οι μεσήλικες θυμόμαστε τους παικταράδες που έδιναν (ή δεν έδιναν) βασικά η ΑΕΛ και ο ΟΦΗ. Εν συνεχεία ο Πανηλειακός του Σταυρόπουλου η Ξάνθη του Πανόπουλου, μια μηχανή παραγωγής ταλέντων. Η' και ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παναιτωλικός και ο ΠΑΣ Γιάννινα του αείμνηστου Χριστοβασίλη πριν από 4-5 χρόνια. Τώρα έρχεται ο Λεβαδειακός των πολλών καλών ξένων, αλλά και των Ελλήνων που μάλλον βρίσκονται για τελευταία χρονιά στην πόλη. Για να δούμε: θα τον κρατήσει τον κορμό του μέχρι τον Μάιο; Θα έχει σούπερ ενδιαφέρον η μεταγραφική σεζόν στη Λιβαδειά...