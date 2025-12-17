Με ένα κακό πρώτο μέρος, ένα υποφερτό δεύτερο και τον Βισέντε Ταμπόρδα να ξεχωρίζει, αρπάζοντας από τα μαλλιά την ευκαιρία του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Καβάλα με 2-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης.

Τραγικός Παναθηναϊκός και αναγκαστικές αλλαγές

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν άθλιος, απέναντι σε ομάδα της Super League κατάφερε να φτιάξει μόνο την φάση του γκολ και ακόμη μία ευκαιρία σημαντική.

Η ομάδα του Μπενίτεθ άνοιξε το σκορ στο 19' με σουτ του Μλαντένοβιτς αλλά έχασε με τραυματισμό τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, παίζοντας στη κορυφή με Ταμπόρδα και Μπόκο!

Μάλιστα, η Καβάλα κατάφερε να ισοφαρίσει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιφναίου, όταν ο Κατσουλίδης έπεσε πάνω στον πεσμένο Μλαντένοβιτς αλλά ο διαιτητής, Κόκκινος και ο VAR είδαν πέναλτι. Στο 43' το σουτ του Μπόκου κόντραρε πάνω στον Κατσουλίδη.

Σοβαρεύτηκε και με καλό Ταμπόρδα... σφράγισε την τέταρτη θέση

Στο δεύτερο μέρος, το Τριφύλλι και προφανώς μετά από την ομιλία του καθόλου ευχαριστημένου, Ράφα Μπενίτεθ στα αποδυτήρια, κατέθεσε σοβαρότητα στο πρώτο τέταρτο, μεγαλύτερες εντάσεις, ευκαιρίες και γκολ.

Στο 52' ο Γιαννίκογλου έδιωξε την μπάλα στο φάουλ του Βιλένα, στα... καπάκια το σουτ του Μλαντένοβιτς πέρασε άουτ και στο 54' ο Ταμπόρδα που ήταν και ο κορυφαίος των ''πρασίνων'' με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-1.

Μάλιστα στο 55' ο Κώτσιρας με τρομερό σουτ από απόσταση σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι... απάντησαν στο 59' με τον Σιφναίο να αστοχεί από πολύ καλή θέση εντός περιοχής. Στο 69' ο Νίκας είχε μεγάλη ευκαιρία αλλά η κεφαλιά του μετά από σέντρα του Μαντσίνι κατέληξε στο δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα και με το τελικό 2-1 τερματίζει είτε τρίτος, είτε τέταρτος(θα είναι τρίτος μόνο αν ο Ολυμπιακός δεν νικήσει τον Ηρακλή) στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κάτι που σημαίνει πως πέρασε στα προημιτελικά, εκεί όπου σε μονό ματς στην έδρα του θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στους 4 του θεσμού.

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Διονέλης(46' Κολλαράς), Ελ Καντουσί(76' Κουντουριώτης), Κατσουλίδης, Αλιατίδης(83' Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος(58' Ροίμπας), Χρούστινετς, Σπανδονίδης(58' Βοριαζίδης).

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου(46' Τζούρισιτς), Βιλένα, Νίκας(83' Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι(8' Πάντοβιτς, 29' Μπόκος)