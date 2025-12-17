Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια στις νοκ άουτ φάσεις του Κυπέλλου. Στο ίδιο μονοπάτι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Άρης. Κερδισμένη η ΑΕΚ. ​​​​​​​

Η League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας ολοκληρώθηκε, αλλά θα μας απασχολήσει και πάλι πολύ σύντομα, μετά την τελευταία αγωνιστική της Super League για το 2025.

Τα playoffs θα γίνουν το τριήμερο 6-7-8 Ιανουαρίου και την αμέσως επόμενη εβδομάδα τα προημιτελικά, όπου μπορεί να υπάρξουν δύο ντέρμπι. Εφόσον Ατρόμητος και Παναιτωλικός δεν κάνουν τις εκπλήξεις στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟΚ και Άρη, αντίστοιχα. Τα δύο πιθανά ντέρμπι είναι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και Παναθηναϊκός - Άρης στη Λεωφόρο.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και να τερματίσει 7ος κι έτσι μπορεί στα προημιτελικά, αν βρεθεί, να παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει πλέον στο γήπεδό του τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, ενώ η ΑΕΚ τον νικητή της αναμέτρησης ΟΦΗ - Αστέρας Aktor και ο Παναθηναϊκός τον νικητή του αγώνα Άρης - Παναιτωλικός. Ο δεύτερος Λεβαδειακός θα παίξει εντός με τον Βόλο ή την Κηφισιά.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι κάτω από τον Βόλο, αν και οι δύο ομάδες έχουν γκολ 10-7, διότι το επόμενο κριτήριο είναι η εκτός έδρας επίθεση και ο Βόλος έχει 3 γκολ, ενώ ο Δικέφαλος πέτυχε 2.

Με την ολοκλήρωση της League Phase Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός είναι στο ίδιο μονοπάτι και πλέον οι δύο εκ των τριών θα βρεθούν στα προημιτελικά. Αν φυσικά δεν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τον Ατρόμητο και μετά ο Ολυμπιακός από τους Περιστεριώτες.

Κερδισμένη ασφαλώς είναι η ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να βρει στον δρόμο της μέχρι τον τελικό κάποιον από τους μεγάλους!

Οι ημερομηνίες στα νοκ άουτ

Play - offs

Θα γίνουν στις 6-7-8 Ιανουαρίου. Είναι μονά τα ματς, στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 5-8. Χωρίς παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας.

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος: Άρης - Παναιτωλικός

6ος-11ος: ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

7ος-10ος: Βόλος - Κηφισιά

8ος-9ος: ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase (5-8 και φιλοξενούμενες αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12)

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Είναι μονά τα ματς και θα διεξαχθούν το τριήμερο 13-14-15 Ιανουαρίου.

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός - νικητής του ζευγαριού Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - νικητής του ζευγαριού Άρης - Παναιτωλικός 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Aktor

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό

Η τελευταία αγωνιστική

17 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0

ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

------------------------------------------

5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. ΠΑΟΚ 10-7 7

------------------------------------------

9. Ατρόμητος 7-5 7

10. Κηφισιά 4-4 5

11. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

12. Παναιτωλικός 5-4 4

------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 4-10 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

Κριτήρια ισοβαθμίας