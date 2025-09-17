Απίθανα πράγματα στη Λιβαδειά, με τον σούπερ Λεβαδειακό να... σκορπάει τον ΠΑΟΚ, νικώντας με 4-1 και βάζοντας του δύσκολα από την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κεντζιόρα (αυτ.), Βήχος, Πεντρόζο και Μανθάτης τα γκολ των Βοιωτών!

Θρίαμβος του Λεβαδειακού που έλαμψε (4-1) στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι σ’ έναν ΠΑΟΚ που απλά είχε έντεκα φανέλες πάνω στο χορτάρι.

Η εκπληκτική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνέχισε να εντυπωσιάζει τους πάντες με την ποιότητα της, την ίδια ώρα που οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν αλλού για αλλού και δεν κατάλαβαν πως δέχθηκαν τέσσερα γκολ μέσα σε 53 λεπτά.

Μια ήττα που γυρίζει τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια πίσω. Εποχές 2010 όταν δέχθηκε τέσσερα γκολ (4-0) από τον ΠΑΣ Γιάννινα στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εποχές Θρασύβουλου (4-2) το 2007 με Φερνάντο Σάντος και τότε στον πάγκο.

Οι πιο βαριές ήττες του ΠΑΟΚ στο κύπελλο:

· 50/51 Τελικός Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-0

· 84/85 Τελικός ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-4

· 01/02 Προημιτελικά ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-4

· 07/08 4η φάση Θρασύβουλος - ΠΑΟΚ 4-2

· 09/10 Προημιτελικά ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 4-0

· 13/14 Τελικός Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 4-1

· 25/26 League Phase Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ με αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές, καθώς ήθελε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη Λιβαδειά απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, όπως ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου.

Με δεδομένη την απουσία του Παβλένκα, ο οποίος μαζί με Λόβρεν, Οζντόεφ, Γιακουμάκη και τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ έμειναν Θεσσαλονίκη, κάτω από την εστία βρέθηκε για πρώτη φορά σε επίσημο ματς ο Γκουγκεσασβίλι.

Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα παίξει, λογικά, σ’ όλα τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας και στην άμυνα είχε τους Σάστρε (ο Κένι ούτως ή άλλως δεν ήταν διαθέσιμος, λόγω ίωσης, μένοντας εκτός αποστολής), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ. Στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά ήταν δίδυμο με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, που επίσης έκανε το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στη μεσοεπιθετική γραμμή οι Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και ο 17χρονος Μπέρδος ξεκίνησαν το ματς υποστηρίζοντας τον Τσάλοφ, που επέστρεψε στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε φανέλα βασικού σε δύο πρώην παιδιά των ασπρόμαυρων ακαδημιών, τον Ταξιάρχη Φίλωνα και τον Κωνσταντίνο Γκούμα, οι οποίοι πήγαν το καλοκαίρι στην ομάδα της Λιβαδειάς. Σε σχέση με την ενδεκάδα της περασμένης Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ ο προπονητής του Λεβαδειακού άφησε επτά παίκτες (Τσάπρας, Λιάγκας, Κωστή, Παλάσιος, Τσοκάι, Οζμπολτ, Λαγιούς) εκτός αρχικού σχήματος.

Δύο γκολ-δώρο του ΠΑΟΚ κι ένα πέναλτι

Η ιστορία του πρώτου 45λεπτου είναι τα δύο «δώρα» του ΠΑΟΚ και ένα πέναλτι που κέρδισε ο 17χρονος Μπέρδος είναι η ιστορία του πρώτου μέρους, όπου ο Λεβαδειακός βρέθηκε να προηγείται με 2-1, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φίλωνα ένα παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του «Δικεφάλου», έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα, αλλά το καλοκαίρι μετακόμισε στη Λιβαδειά.

Στο 12ο λεπτό ο δεξιός μπακ του Λεβαδειακού έκανε φοβερή κούρσα και την σέντρα-ξυραφιά στην καρδιά της «ασπρόμαυρης» άμυνας. Εκεί, ο Κεντζιόρα στην προσπάθεια ν' απομακρύνει προ του Βέρμπιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων.

Στο 27’ ο Λούκα Ιβανούσετς σε κενή εστία αστόχησε και δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, κάτι που έκανε ο ΠΑΟΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τσάλοφ στο 36ο λεπτό (1-1), μετά την ανατροπή (σπρώξιμο από πίσω) του Φίλωνα πάνω στον Μπέρδο.

Όμως, τα… δώρα σε ασπρόμαυρο περιτύλιγμα συνεχίστηκαν. Στημένη μπάλα, εκτέλεση από τον Βέρμπιτς, ο Γκουγκεσασβίλι έμεινε κολλημένος κάτω από την εστία του και ο Βήχος με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Απλά, ο ΠΑΟΚ συνέχισε τα δώρα…

Οι φίλοι του «Δικεφάλου» που βρέθηκαν στη Λειβαδιά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Πολύ περισσότερο αυτά που έγιναν στο πρώτο επτάλεπτο - οκτάλεπτο του δευτέρου μέρους. Με τον Λεβαδειακό να εκτοξεύει το σκορ στο 4-1 και να απειλεί τον ΠΑΟΚ με μια ήττα-ντροπή.

Αρχικά, ο Κεντζιόρα έκανε ένα ανόητο πέναλτι πάνω στον Φίλωνα δίνοντας την ευκαιρία στον Πεντρόσο από την «άσπρη βούλα» να νικήσει τον Γκουγκεσασβίλι για το 3-1. Η… τρικυμία στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο συνεχίστηκε, με τον Ιβανούσετς να μην μπορεί να διώξει έξω από τη μεγάλη περιοχή, να χάνει την μπάλα και ο Μανθάτης με δυνατό σουτ να γράφει το 4-1 δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Λεβαδειακού.

Ο Λουτσέσκου μέχρι το 65ο λεπτό «άδειασε» τον πάγκο του, έριξε Τάισον, Πέλκα, Μεϊτέ, Μπάμπα και Μύθου στο ματς, χωρίς να αλλάξει πολλά στην εικόνα του αγώνα, με τον Λεβαδειακό να πετυχαίνει μια ιστορική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτσι (46’ Τσοκάι), Μανθάτης, Πεντρόζο, Φίλων (58’ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81’ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46’ Κωστή), Γκούμας (46’ Συμελίδης)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (65’ Τέιλορ), Καμαρά, Μπιάνκο (65’ Μεϊτέ), Ιβανούσετς (55’ Τάισον), Μπέρδος (55’ Μύθου), Α.Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (55’ Πέλκας)