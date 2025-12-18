Βγήκαν οι ημερομηνίες των play offs του Κυπέλλου Ελλάδος: Τότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο
Μετά την ολοκλήρωση του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων για τα play off της διοργάνωσης, όπου δεν συμμετέχουν οι Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός που έχουν προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά.
Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία έκανε γνωστές τις ημέρες, τις ώρες αλλά και τα κανάλια (Cosmote TV) όπου θα δούμε τα παιχνίδια.
Αναλυτικά:
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026:
Άρης - Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)
Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, (Τούμπα, 20:00)
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026:
ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, (Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00)
