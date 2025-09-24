Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με μια αναμέτρηση να εκκρεμεί για την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ολοκληρώθηκε το «κυρίως μενού» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Λεβαδειακός, ΟΦΗ και ΑΕΚ έκαναν το 2Χ2 και είναι μαζί με τον Άρη στην πρώτη τετράδα.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως σε αυτόν την αγωνιστική δεν θα αγωνιστούν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, λόγω των υποχρεώσεων τους στο Europa League κι αμφότεροι θα παίξουν στην «έξτρα» (5η) αγωνιστική, στην οποία θα δώσουν ματς και οι Πειραιώτες.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αγωνίστηκε στην 1η αγωνιστική του τουρνουά, λόγω της πρεμιέρας του Champions League.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ηρακλής - Ηλιούπολη 15:00

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10.Κηφισιά 2 (2-2)

11.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

12. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

13. Μαρκό 1 (2-3)

14. Καβάλα 1 (1-4)

15.Ηρακλής 0 (0-0) **

16. Ηλιούπολη 0 (1-3)

17. Παναιτωλικός 0 (1-3)

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα ματς λιγότερο

** Δυο ματς λιγότερα

To πρόγραμμα της 3ης αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

Αιγάλεω – Άρης

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διάστημα 28-30 Οκτωβρίου, όμως ακόμα δεν έχουν οριστεί από την ΕΠΟ.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Ποιες ομάδες προκρίνονται

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

5ος με 12ο 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

6ος με 11ο 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

7ος με 10ο 4o ζευγάρι: 8ος με 9o

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο). 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο). 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο). 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.