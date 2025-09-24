Βόλος και Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με σκορ 1-1 και είχαν την πρώτη τους απώλεια βαθμών στο Κύπελλο Ελλάδας.

Στο πρώτο «Σουπερλιγκάτο» ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Βόλος και ο Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 και είχαν την πρώτη τους απώλεια βαθμών. Από τέσσερις βαθμούς έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμές οι Θεσσαλοί και οι Περιστεριώτες.

To ματς είχε κακό ρυθμό και ελάχιστες καλές στιγμές. Στο 38' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, όταν ο Μαρτίνες πέρασε έξυπνη μπαλιά, ο Μπουζούκης έκανε το γύρισμα και ο Θαρθάνα πλάσαρε τον Κοσέλεφ για το 1-0.

Η ομάδα του Χουάν Φερνάντο θα μπορούσε να διπλασιάσει το προβάδισμα της στο 74' με δεύτερο προσωπικό γκολ του Θαρθάνα, ο οποίος έπιασε σουτ «κεραυνό» αλλά ο Κοσέλεφ απέκρουσε εντυπωσιακά.

Το σύνολο του Λεωνίδα Βόκολου έφερε στα ίσα το ματς στο 76', όταν ο Μπάκου «σήκωσε» άψογα την μπάλα, ο Τσαντίλας έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε για το 1-1. Ο Βόλος έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 82' με τον Ασεχνούν, ο οποίος δε βρήκε εστία από θέση βολής και η ισοπαλία έμεινε μέχρι τέλους.