Ηλιόπουλος σε Πήλιο: «Σε αμφισβήτησαν, αλλά εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ κι έγινες νικητής»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πήλιο στο βίντεο για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα.

Η ΑΕΚ επισημοποίησε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πήλιου και λίγα λεπτά μετά δημοσιοποίησε ένα βίντεο από έναν διάλογο που είχε εκείνος με τον ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης», τον επαίνεσε για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε αποστομώνοντας όσους τον αμφισβητούσαν τονίζοντας πως εκείνος τον στήριξε από την πρώτη στιγμή και πίστεψε στον Έλληνα αριστερό μπακ.

Ο διάλογος Ηλιόπουλου - Πήλιου στο βίντεο

Ηλιόπουλος: Η αλήθεια είναι ότι έχεις δείξει μια μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβητήσανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβητήσανε είτε ήταν δημοσιογράφοι, είτε ήταν στον χώρο, θα έλεγα ότι με το σπαθί σου κέρδισες επάξια μία θέση στην ενδεκάδα και αυτό το εκτιμήσαμε, το εκτιμούμε και για αυτό το λόγο και σου ανανεώσαμε για 4 χρόνια, για 4 χρόνια ακόμα θα είσαι στην ΑΕΚ.

Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί, όπως ξέρεις καλά μέσα σου, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα και είναι η απάντηση σε κάποιους που έλεγαν τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα είτε αδόκιμα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, είσαι ένα νέο παιδί. Εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί. Θα είσαι πάντα ενωτικός, θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια. Ξέρεις, όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω σκληρός από ότι πρέπει. Θα σου δώσω τον λόγο να πεις τώρα κι εσύ τα πέντε λόγια που θες από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, από το μυαλό σου, από όπου θες, τοποθέτησέ τα, πες τα μας.

Πήλιος: Εντάξει, δεν θα πω πολλά. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που συνεχίζω στην ομάδα, ήταν προτεραιότητά μου. Αυτή ήταν η προτεραιότητά μου, οπότε έχω ακόμα πάρα πολλά να δείξω, γιατί όπως είπες, με αμφισβήτησαν πολλοί. Οπότε όταν πιστεύεις κάτι, γίνεται και επειδή πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω ακόμα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσω εδώ. Σε ευχαριστώ εσένα προσωπικά, πάρα πολύ, για την στήριξη όλο αυτό τον καιρό και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα.

Ηλιόπουλος: Έτσι, πράγματι σε στήριξε και ο προπονητής και απ' ό,τι καταλαβαίνω κι εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ. Είδες ποιος είναι ο δρόμος του νικητή και με σκληρή δουλειά έγινες νικητής.

Πήλιος: Έτσι ακριβώς.

Ηλιόπουλος: Καλές επιτυχίες.

Πήλιος: Ευχαριστώ πολύ.