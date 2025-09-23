Η Κηφισιά βρέθηκε κοντά στην ήττα από την Καβάλα στη Δράμα, όμως ο Πατήρας ισοφάρισε σε 1-1 στο 90'+5' και έσωσε το βαθμό για την ομάδα του.

Η Καβάλα βρέθηκε κοντά σε μεγάλη νίκη κόντρα στη «Σουπερλιγκάτη» Κηφισιά, όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο παρά το σαρωτικό «λίφτινγκ» στη σύνθεση της (11/11) ισοφάρισε στο 90'+5' με τον Πατήρα και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Δεύτερος βαθμός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων και πρώτος για τους Αργοναύτες.

Όπως είναι λογικό η Κηφισιά είχε το πάνω χέριαπό την αρχή του παιχνιδιού, όμως της έλειπε το γκολ. Στο 11' ο Μούσιολκ αστόχησε με πλασέ από την «καρδιά» της περιοχής και στο 35' ο Τζίμας σε προσπάθεια από διαγώνια θέση σημάδεψε το δοκάρια. Η Καβάλα αξιοποίησε μια στατική φάση στο 45+3' και προηγήθηκε με το σουτ του Δημοσθένους.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πίεσε πολύ στο δεύτερο μέρος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Πόμπο και Ρουκουνάκη. Στο 90+5' ο Παντελίδης γύρισε την μπάλα, ο Πατήρας ρόλαρε το σώμα του και πλάσαρε τον εξαιρετικό Γιαννίκογλου (7 επεμβάσεις) για το τελικό 1-1.

Καβάλα (Θωμάς Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Διονέλλης (32′ Δημοσθένους, 59′ Γαβριελίδης), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Ερνάντες (84′ Ρόιμπας), Μπρέγκου, Σταμούλης, Σιφναίος (46′ Κουντουριώτης), Σγουρός, Ελ Καντουσί.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μποτία, Έμπο, Σμπώκος, Κωνσταντακόπουλος (56′ Λαρουσί), Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ (65′ Ντίας), Τζίμας (65′ Παντελίδης), Πατήρας, Μουσιόλικ (56′ Τεττέη), Χριστόπουλος (56′ Πομπό).

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 1-1

Άρης - Μαρκό 20:00

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ηρακλής - Ηλιούπολη 15:00

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Λεβαδειακός 3 (4-1) ΟΦΗ 3 (3-0) Ατρόμητος 3 (4-2) Βόλος 3 (3-1) ΑΕΚ 3 (1-0) Άρης 3 (1-0) Παναθηναϊκός 3 (1-0) Κηφισιά 2 (2-2) ΑΕΛ Novibet 1 (2-2) Μαρκό 1 (2-2) Aστέρας AKTOR 1 (1-1) Καβάλα 1 (1-4) Ηρακλής 0 (0-0) Ολυμπιακός 0 (0-0) Αιγάλεω 0 (0-1) Athens Kallithea 0 (0-1) Παναιτωλικός 0 (0-1) Ελλάς Σύρου 0 (2-4) Ηλιούπολη 0 (1-3) ΠΑΟΚ 0 (1-4)

*Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.