Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πήλιου, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Η ΑΕΚ έκλεισε ακόμη μία τυπική εκκρεμότητα, αφού ανακοίνωσε τη υπογραφή νέου συμβολαίου συνεργασίας με τον Σταύρο Πήλιο. Οι δύο πλευρές είχαν δώσει εδώ και καιρό τα χέρια αναφορικά με τα δεδομένα της συμφωνίας και το μόνο που απέμενε ήταν η επισημοποίηση του deal.

Ο 25χρονος Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας έχει φτάσει τις 73 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας εννέα ασίστ από το καλοκαίρι του 2023, που εντάχθηκε στην ομάδα.

Το νέο αυτό συμβόλαιο, που θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030, έρχεται ως επιβράβευση για τις εμφανίσεις του την περσινή σεζόν, όπου μοιράστηκε τη θέση του αριστερού μπακ μαζί με τον Τζέιμς Πένραϊς.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Ηλιόπουλος για Πήλιο: «Σε αμφισβήτησαν, αλλά εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ κι έγινες νικητής»

«Έχεις δείξε μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβητήσανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν στο χώρο. Θα έλεγα ότι με τον σπαθί σου κέρδισες επάξια μια θέση στην ενδεκάδα. Και αυτό το εκτιμήσαμε, το εκτιμούμε, για αυτόν τον λόγο και σου ανανεώσαμε για τέσσερα χρόνια. Για τέσσερα χρόνια ακόμα θα είσαι στην ΑΕΚ.

Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρεις καλά μέσα σου, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα. Και είναι η απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα, είτε αδόκιμα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, είσαι ένα νέο παιδί, εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί, θα είσαι πάντα ενωτικός, θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια.

Ξέρεις, όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω σκληρός. Και θα σου δώσω τώρα το λόγο να πεις και εσύ τα πεντε λόγια που θες, από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, από το μυαλό σου. Πράγματι σε στήριζε και ο προπονητής και από ότι καταλαβαίνω και εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ, είδες ποιος είναι ο δρόμος του νικητή και με σκληρή δουλειά έγινες νικητής».

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