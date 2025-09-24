Με δύο γκολ του Ταρέμι σε διάστημα πέντε λεπτών και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο του αγώνα, ο Ολυμπιακός με εκτεταμένο rotation έκανε... βόλτα στην Τρίπολη και με το 2-1 επί του Αστέρα ξεκίνησε νικηφόρα την παρουσία του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος! Στο 95' μείωσε ο Εμμανουηλίδης.

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Αστέρας είχε τον Κακαδιάρης στο τέρμα και στην άμυνα τους Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος και Καστάνιο. Η τετράδα του άξονα απαρτιζόταν από τους Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρα και Πομόνη και η τριάδα μπροστά ήταν με Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδη και Χαραλαμπόγλου.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε στο τέρμα τον Πασχαλάκη. Στην άμυνα όπου έκανε ντεμπούτο ο Μάνσα είχε από δεξιά προς τα αριστερά τους Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλο και Μπρούνο. Στο κέντρο ήταν οι Γκαρθία και Νασιμέντο και η τριάδα πίσω από τον φορ Ταρέμι ήταν με τους Καμπελά, Γιαζίτζι και Πνευμονίδη.

Το 0-1 από τον Ταρέμι από την άσπρη βούλα και το 0-2 πάλι ο Ιρανός

Στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός επεδίωξε να σκοράρει νωρίς και βρήκε το γκολ. Στο 6ο λεπτό ο Πνευμονίδης βρήκε χώρο και σούταρε έξω. Στο 12ο λεπτό ο Ταρέμι σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι για το 0-1 μετά από παράβαση που πήρε ο ίδιος από σπρώξιμο του Σίπτσιτς, σε μία φάση που έγινε και VAR Check.

Στο 18' ο Καμπελά έδωσε τη μπάλα στον Πνευμονίδη, αυτός τη γύρισε προς τον Γιαζίτζι που δεν τη βρήκε καλά και ο επερχόμενος Μεχντί Ταρέμι με δύναμη έκανε το 0-2 στο Αστέρας - Ολυμπιακός. Στο 30' ο Αστέρας απείλησε με μία προβολή του Χαραλαμπόγλου έξω. Το πρώτο μέρος τελείωσε με το 0-2.

Ανέβηκε επιθετικά ο Αστέρας, έβγαλε ξανά φάσεις ο Ολυμπιακός

Στην επανάληψη οι Αρκάδες απείλησαν σαφώς περισσότερο και ήταν πιο καλοί δημιουργικά και επιθετικά συγκριτικά με το πρώτο 45λεπτο. Είχαν φάσεις με παίκτες όπως οι Πομόνης και Εμμανουηλίδης. Ο δε Εμμανουηλίδης ήταν απειλητικός σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε αρκετές αλλαγές και βρέθηκε κοντά σε ένα ακόμα γκολ σε φάσεις με τους Ταρέμι και Ελ Καμπί (στο 81' σε τετ α τετ ο Μαροκινός).

Στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός είχε φάση για γκολ και ο Ποντένσε με σουτ. Γενικά μετά τις προσπάθειες των παικτών των 2 ομάδων θα έμενε το 0-2 ως το τέλος της κανονικής διάρκειας αλλά όχι στις καθυστερήσεις. Εκεί που ο Εμμανουηλίδης με σουτ έκανε το τελικό 1-2. Από την άλλη ο Μεντιλίμπαρ βρέθηκε να βγάζει τα συμπεράσματά του κυρίως για τα νέα πρόσωπα που δοκίμασε.

Αστέρας AKTOR: Κακαδιάρης - Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο (46' Μουνιόθ) - Άλχο, Γιαμπλόνσκι (46' Έντερ), Αλμύρας, Πομόνης - Μπαρτόλο (46' Καλτσάς), Εμμανουηλίδης και Χαραλαμπόγλου.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης - Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος (66' Κοστίνια), Μπρούνο - Γκαρθία (78' Λιατσικούρας), Νασιμέντο (66' Εσε) - Καμπελά (66' Ποντένσε), Γιαζίτζι (78' Ελ Καμπί), Πνευμονίδης - Ταρέμι.