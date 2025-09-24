Με γκολ του Σαλσέδο στο 45΄ο ΟΦΗ πήρε δύσκολη νίκη με 1-0 στο «Ελ Πάσο» επί της Athens Kallithea που έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο β' ημίχρονο, έκανε το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και συνεχίζει χωρίς απώλεια βαθμών στη διοργάνωση.

Μετά τον Άρη ο ΟΦΗ έγινε η δεύτερη ομάδα που έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κρητικοί σπατάλησαν ευκαιρίες κόντρα στη «μαχητική» Athens Kallithea, στην επιστροφή της στο «Ελ Πάσο», όμως εν τέλει έκαναν τη δουλειά, καθώς πήραν τη νίκη με 1-0 και έφτασαν τους έξι βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν στο μηδέν μετά την ήττα τους και στη Λεωφόρο. Ανησυχία για Φούντα ενόψει Κηφισιάς, καθώς αποχώρησε με ενοχλήσει στο δικέφαλο.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο 13ο λεπτό, όταν ο Νέιρα εκτέλεσε φάουλ, ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά αλλά δε βρήκε εστία και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Φούντας αστόχησε με σουτ εκτός περιοχής. Στο 30 ο Νέιρα με εκτέλεση ακόμα μιας στατικής φάσης έφερε «γλυκά» την μπάλα στην περιοχή, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά και ο Κρέσπι έβγαλε σε κόρνερ.

Στο 39' ο αρχηγός των Κηρτικών απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά ο Πανάγου έδιωξε πάνω στη γραμμή και στο 40' ο Κρέσπι μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από σουτ του Χατζηθεοδωρίδη.

Στο 43' ο Σενγκέλια δε βρήκε εστία εστία με προβολή εξ επαφής αλλά στο 45' οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ του άξιζαν. Ο κορυφαίος του γήπεδου Νέιρα «τρύπησε» την άμυνα με άψογη κάθετη πάσα, ο Καραχάλιος γύρισε την μπάλα και ο Σαλσέδο με τελείωμα μιας επαφής άνοιξε το σκορ στην εκπνοή του ημιχρόνου.

Στο 56' ο Καραχάλιος έπιασε δυνατό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Από πλευράς γηπεδούχων ο Κώστας Μπράτσος έβαλε στο ματς τον Καντίγιο, ο οποίος... αναστάτωσε την άμυαν των Κρητικών.

Στο 64' ο Λίλο απέκρουσε το πλασέ του Κολομβιανού εξτρέμ και στο 66' ο νεαρός επιθετικός έκανε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια από τα αριστερά αλλά το σουτ του Σαρδέλη κόντραρε.

Ο ΟΦΗ απείλησε ξανά στο 72' αλλά το διαγώνιο σουτ του Σενγκέλια πέρασε άουτ. Στο 77' ο Σαρδέλης απείλησε ξανά, αλλά το σουτ του κόντραρε στα σώματα και η μπάλα βγήκε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, όμως οι Κρητικοί κράτησαν το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Προδρομίτης, Ματίγιεβιτς, Σωτηράκος, Κριμιτζάς (73΄Σαταριάνο), Μαυρίας (63΄Σαρδέλης), Πανάγου, Παυλάκης, Βασιλόγιαννης (73΄Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄Κατίγιο), Γκολφίνος.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Μαρινάκης (87΄Γκονθάλεθ), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (87΄Λέουις), Νέιρα (67΄Βούκοτιτς), Φούντας (34΄Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄Ρακονιάτς).